Dohányzás okozhatott tüzet egy kórházban – 16 embert menekítettek ki

Tűz keletkezett kedden reggel a Resicabányai Megyei Sürgősségi Kórház pszichiátriai osztályán, az intézmény 2-es számú épületének második emeletén. Az eset miatt 16 beteget kellett kimenekíteni, egy nő pedig égési sérüléseket szenvedett – számolt be róla a Maszol.ro.

A tűz nyomai a Resicabányai Megyei Sürgősségi Kórház egyik kórtermében

Fotó: Krassó-Szörény Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség/Maszol

A Krassó-Szörény Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint a lángok az egyik második emeleti kórteremben csaptak fel. A keletkező sűrű füstre az egészségügyi személyzet azonnal reagált, és megkezdte a betegek kimenekítését.

A helyszínre 19 tűzoltó érkezett három tűzoltóautóval, egy magasból mentő járművel és egy SMURD-mentőautóval. A mentési munkálatokban a megyei mentőszolgálat három egysége is részt vett.

A tűz miatt 16 beteget kellett kimenekíteni

Az egészségügyi dolgozók gyors intézkedésének köszönhetően a pszichiátriai osztályon tartózkodó mind a 16 beteget sikerült kimenekíteni a veszélyeztetett területről.

Egy női beteg azonban égési sérüléseket szenvedett, őt a SMURD mentőegységének munkatársai látták el. Sérüléseinek súlyosságáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat. A tűz az egyik kórteremben található ágyra terjedt ki.

A hatóságok előzetes megállapításai szerint a tüzet feltehetően tiltott helyen történő dohányzás okozta.

A tűz pontos keletkezési körülményeiről további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.