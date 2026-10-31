Betilthatják a tűzijátékot a briteknél – mutatjuk a döntés okát

A tűzijátékok jövője egyre több európai országban kerül napirendre. A The Guardian beszámolója szerint Nagy-Britanniában a kormány szigorítaná a lakossági használatra szánt pirotechnikai eszközök szabályozását, miután állatvédő szervezetek és civilek is felléptek a hangos robbanások ellen.

Szigorú korlátozások jöhetnek a tűzijátékokra.

Fotó: KOTA KAWASAKI / Yomiuri

Szigorúbb szabályok jöhetnek a tűzijátékokra

A brit parlamentben már januárban vitát tartottak a tűzijátékok zajáról és hozzáférhetőségéről, miután két petíció is egyenként több mint 180 ezer aláírást gyűjtött össze.

A kormány nem tervezi a lakossági tűzijátékok teljes betiltását, de több változtatást is mérlegel.

Ezek között szerepel a szabadon értékesíthető termékek körének szűkítése, valamint a megengedett maximális zajszint 120-ról 110 decibelre csökkentése. A hangosabb eszközöket kizárólag szakemberek használhatnák.

Az RSPCA állatvédő szervezet szerint a hangos tűzijátékok évente rengeteg háziállatnak, vadon élő állatnak és haszonállatnak okoznak félelmet, stresszt, illetve sérüléseket. A szervezet kezdeményezésére több mint 51 ezren nyilvánítottak véleményt a kormányzati konzultáció során.

Az elmúlt években több állat pusztulását is összefüggésbe hozták a tűzijátékokkal, köztük az edinburgh-i állatkert egyik vöröspanda-kölykének halálát.

Egyre több európai országban korlátozzák a tűzijátékokat

Hollandiában augusztusban életbe lépett a legtöbb lakossági tűzijátékra vonatkozó országos tilalom, Csehország pedig szintén szigorított a szabályozáson.

Svájcban november 29-én szavazhatnak a választópolgárok a hangos tűzijátékok betiltásáról.

Németországban már most is korlátozott időszakban lehet tűzijátékokat vásárolni és használni, bizonyos területeken pedig külön tilalmak érvényesek. Egy felmérés szerint a megkérdezettek csaknem fele a teljes tiltást is támogatná, a kisebb eszközök, például a csillagszórók kivételével.

A szigorítások támogatói szerint a halkabb eszközök csökkenthetnék az állatok szenvedését. A brit állatorvosi szövetség ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a fényvillanások és a kiszámíthatatlan robbanások önmagukban is stresszt okozhatnak.