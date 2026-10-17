Tűzoltók gázolták el az állomás mellett alvó részeg férfit – most pert indított ellenük

Egy férfi pert indított egy kaliforniai város ellen, miután az egyik tűzoltóautó elütötte, miközben részegen a tűzoltóság közelében aludt.

Részegen aludt az állomás közelében a férfi tűzoltóautó hajtott át rajta. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Részegen aludt az állomás közelében a férfi tűzoltóautó hajtott át rajta

Az állítólagos incidens 2025 szeptemberében történt, amikor egy teherautó kihajtott egy richmondi tűzoltóságról. Emilson Garcia-Ponce egy 2026 márciusi keresetben azt állítja, hogy a 67-es számú tűzoltóság előtt aludt, amikor egy jármű hirtelen elhagyta a tűzoltóságot. Elmondása szerint az incidens súlyos és maradandó sérüléseket, károkat és károsodást okozott neki.

A per azt is állítja, hogy Garcia-Ponce kénytelen volt orvosi segítséget kérni, ami anyagi költségeket okozott neki. Sőt, sérülései maradandó rokkantságot eredményeznek.

Garcia-Ponce keresetében gondatlansággal vádolja a tűzoltóságot, kijelentve, hogy a tiszteknek meg kellett volna győződniük arról, hogy senki sincs a tűzoltóautó útjában, amikor az elhagyta a tűzoltóságot. Kártérítést, valamint esküdtszéki tárgyalást követel.

A múlt hét csütörtökön tartott állapotfelmérési konferencián a városi ügyvédek azt állították, hogy Garcia-Ponce véralkoholszintje az incidens idején 0,15 százalék volt - ez majdnem kétszerese a 0,08-as megengedett vezetési határértéknek.

Az ügyvédek azt is hangsúlyozták, hogy Garcia-Ponce nem volt látható a teherautón ülők számára. Azonban egy jelentés szerint járműben tartózkodó egység fémes csörömpölést és csengést észlelt az incidens során, ami miatt kénytelenek voltak megállni.

A Garcia-Ponce beadványára adott májusi válaszukban Richmond városa és Dillon Lissol, a tűzoltóautó sofőrje minden ellenük felhozott vádat tagadtak. Azt állítják, hogy a férfi olyan figyelmetlenül, vakmerően és gondatlanul viselkedett és járt el, hogy azzal bizonyos mértékben maga idézte elő és járult hozzá az állítólagos incidenshez, valamint a károkhoz és sérülésekhez. Lissol és a város a kereset elutasítását, a per költségeinek megtérítését, valamint a bíróság által igazságosnak és helyénvalónak ítélt kártérítést követelnek - írta a The Independent.