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erkély

Bizarr: az erkélyen tartotta és USB-kábellel kötözte meg tyúkjait

17 perce
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Négy rossz állapotban lévő tyúkot találtak a rendőrök egy brémai társasház erkélyén. A madarak lábát nejlonzsinórokkal és USB-kábelekkel kötözték meg, hogy ne tudjanak elmenekülni.
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erkélyusb kábeltársasház

A tyúkokat egy 30 éves nő tartotta Bremen-Osterholz városrész egyik társasházának erkélyén. A rendőrség közlése szerint az állatok részben egymásba gabalyodtak, mozgásukat pedig jelentősen korlátozták a lábukra erősített kötelek és kábelek.

tyúkok
USB-kábelek és nejlonzsinórok között vergődtek a tyúkok. Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

USB-kábelekkel kötözte meg a tyúkok lábát egy nő

A madarakat elszállították, jelenleg egy állatmenhelyen gondoskodnak róluk. A nő ellen az állatvédelmi törvény feltételezett megsértése miatt indult eljárás, a nyomozás folytatódik.

 

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