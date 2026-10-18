Bizarr: az erkélyen tartotta és USB-kábellel kötözte meg tyúkjait

A tyúkokat egy 30 éves nő tartotta Bremen-Osterholz városrész egyik társasházának erkélyén. A rendőrség közlése szerint az állatok részben egymásba gabalyodtak, mozgásukat pedig jelentősen korlátozták a lábukra erősített kötelek és kábelek.

USB-kábelek és nejlonzsinórok között vergődtek a tyúkok. Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

USB-kábelekkel kötözte meg a tyúkok lábát egy nő

A madarakat elszállították, jelenleg egy állatmenhelyen gondoskodnak róluk. A nő ellen az állatvédelmi törvény feltételezett megsértése miatt indult eljárás, a nyomozás folytatódik.