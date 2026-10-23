Volt hírszerző állítja: nem emberi testeket találtak az UFO roncsai között

Jay Stratton eredetileg gyalogos katonának készült, később azonban az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség légi és űrhadviselési részlegének vezetője lett. A Popular Mechanics szemléje szerint UFO-kutatói munkája akkor kezdődött, amikor egy titkos felvételen egy nukleáris rakétasiló közelében mozgó azonosítatlan tárgyat kellett elemeznie.

Tizenhat éven át kutatta az UFO-kat, most kitálalt a volt hírszerző.

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Nukleáris tengeralattjáróval csalogatták volna elő az UFO-kat

Stratton később több, rendellenes légi jelenségekkel foglalkozó kormányzati program létrehozásában vett részt, majd az UAP-munkacsoport igazgatója lett.

Beszámolója szerint hangtalanul haladó, rendkívüli gyorsulásra képes, valamint levegőben és vízben egyaránt mozgó objektumokat vizsgált.

Új, Out of the Shadows című memoárjában arról is ír, hogy nukleáris tengeralattjáró segítségével próbálták volna előcsalogatni ezeket a tárgyakat, mert feltételezésük szerint vonzza őket a nukleáris energia.

A volt tisztviselő azt állítja, a roswelli baleset után nem csupán roncsokat, hanem nem emberi testeket is találtak. Ezt azonban egy meg nem nevezett forrás beszámolójára alapozza, és nem mutatott be nyilvánosan ellenőrizhető tárgyi bizonyítékot.

Stratton hangsúlyozta, hogy korábban nem rajongott az UFO-történetekért: katonai tisztviselőként kapta feladatul a különös esetek kivizsgálását. Állításait továbbra is komoly bírálatok övezik, elsősorban a tudományosan ellenőrizhető bizonyítékok hiánya miatt.