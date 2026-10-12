Félbeszakadt az ultramaraton – mintegy 70 embert kellett evakuálni

Mintegy 70 futót és önkéntest evakuáltak vasárnap az Egyesült Államok Utah államában zajló Moab 240 ultramaraton útvonaláról, miután a heves esőzés miatt az éjszakát a pályán rekedve töltötték – számolt be róla az ABC News.

Az ultramaraton szervezői a résztvevők biztonsága érdekében törölték a verseny hátralévő részét

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A San Juan megyei seriffhivatal közlése szerint a hatóságok a verseny szervezőivel együttműködve segítettek a bajba jutott résztvevőknek, akik a kialakult körülmények miatt nem tudták biztonságosan elhagyni az érintett területeket.

A szervezők közölték, hogy a vihar érkezése előtt további készleteket juttattak el a frissítőállomásokra, így a résztvevők fűtött sátrakban húzódhattak meg, valamint meleg ételt és elegendő ivóvizet kaptak.

Tudjuk, hogy senki sem így képzelte el a Moab 240-et. Sokan hónapokon át készültek, és messziről utaztak ide, ezért őszintén sajnáljuk, hogy így ért véget a verseny. Néha azonban az időjárás közbeszól, és ilyenkor mindenekelőtt a résztvevők biztonságát kell szem előtt tartanunk

– írták a szervezők közösségi oldalukon.

A heves esőzés miatt félbeszakították az ultramaratont

A Moab 240 egy 241,8 mérföldes, vagyis mintegy 389 kilométeres ultramaraton, amelynek útvonala sivatagos területeken, kanyonokon, sziklaalakzatok között és két hegységen keresztül vezet, a Canyonlands és az Arches nemzeti parkok közelében.

A verseny pénteken rajtolt el Moab városából, és az eredeti tervek szerint kedden ért volna véget. A szervezők azonban vasárnap bejelentették, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt törlik a verseny hátralévő részét.

Indoklásuk szerint a körülmények túlságosan veszélyessé váltak a biztonságos folytatáshoz, ráadásul vasárnap estére további időjárásromlásra számítottak. A futókat ezért arra utasították, hogy a hozzájuk legközelebbi frissítőállomásokon keressenek menedéket, és várják meg a mentőegységek érkezését.