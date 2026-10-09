Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Déli körvasút: kemény üzenetet küldött az ÁSZ, itt a válasz a vádakra

Rendkívüli

Kitálalt a szakértő: ez lehet az ára, ha túl hamar bevezetik az eurót Magyarországon

jármű

Betört a repülőtér lezárt területére, majd ellopott egy vontatót az ámokfutó

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Őrizetbe vettek egy Delta Air Lines-utasát, miután a gyanú szerint bejutott a kaliforniai John Wayne repülőtér lezárt területére, ellopott egy repülőgép-vontatót, majd egy másik járműnek ütközött. Ezután állítólag egy újabb szolgálati járművet is megpróbált elvinni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
járműdelta air linesrepülőtér

Kedden délután fél hat körül történt biztonsági incidens a kaliforniai Santa Anában található John Wayne repülőtéren. A hatóságok szerint egy utas a 12-es kapun keresztül jutott be a repülőtér forgalmi területére.

utas
Rendőrök állították meg a repülőtéri járműveket lopó utast. Fotó: Twitter/X

Rövid időre leállították a járatokat egy utas ámokfutása miatt

A férfi állítólag elvitt egy, az Alaska Airlines által használt repülőtéri vontatót, majd a 7-es kapu közelében egy másik járműnek ütközött vele.

A beszámoló szerint ezt követően egy, az American Airlines repülőgépeinek mosdóit kiszolgáló járművet is megpróbált elvinni, ám a repülőtéri rendőrség megállította.

Az utas eredetileg a Delta Air Lines egyik járatával repült volna Orange megyéből Seattle-be. A rendőrök őrizetbe vették, majd kivizsgálásra egy közeli kórházba szállították.

A 7-es kapu környékét a hatósági intézkedés idejére körülbelül tíz percre lezárták. A rádióforgalmazásban egy légiforgalmi irányító arról tájékoztatta az egyik pilótát, hogy „valaki ellopott egy vontatót”, és biztonsági incidens történt.

Bár az irányító a kommunikáció során földi leállást említett, hivatalos repülőtér-zárást nem rendeltek el. A járatokat csak rövid időre állították le, az eset pedig a repülőtér tájékoztatása szerint összességében nem befolyásolta a működést.

A Delta közölte, hogy tud az incidensről, további tájékoztatásért azonban a repülőtérhez és a rendőrséghez irányította az érdeklődőket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!