Betört a repülőtér lezárt területére, majd ellopott egy vontatót az ámokfutó

Kedden délután fél hat körül történt biztonsági incidens a kaliforniai Santa Anában található John Wayne repülőtéren. A hatóságok szerint egy utas a 12-es kapun keresztül jutott be a repülőtér forgalmi területére.

Rendőrök állították meg a repülőtéri járműveket lopó utast. Fotó: Twitter/X

Rövid időre leállították a járatokat egy utas ámokfutása miatt

A férfi állítólag elvitt egy, az Alaska Airlines által használt repülőtéri vontatót, majd a 7-es kapu közelében egy másik járműnek ütközött vele.

A beszámoló szerint ezt követően egy, az American Airlines repülőgépeinek mosdóit kiszolgáló járművet is megpróbált elvinni, ám a repülőtéri rendőrség megállította.

Az utas eredetileg a Delta Air Lines egyik járatával repült volna Orange megyéből Seattle-be. A rendőrök őrizetbe vették, majd kivizsgálásra egy közeli kórházba szállították.

A 7-es kapu környékét a hatósági intézkedés idejére körülbelül tíz percre lezárták. A rádióforgalmazásban egy légiforgalmi irányító arról tájékoztatta az egyik pilótát, hogy „valaki ellopott egy vontatót”, és biztonsági incidens történt.

Bár az irányító a kommunikáció során földi leállást említett, hivatalos repülőtér-zárást nem rendeltek el. A járatokat csak rövid időre állították le, az eset pedig a repülőtér tájékoztatása szerint összességében nem befolyásolta a működést.

A Delta közölte, hogy tud az incidensről, további tájékoztatásért azonban a repülőtérhez és a rendőrséghez irányította az érdeklődőket.