Üzbegisztán fontos nemzetközi sikert ért el, egyhangú döntést hozott az UNESCO

A döntést a szervezet párizsi központjában, a Végrehajtó Tanács 225. ülésszakán hozták meg. A kezdeményezést Savkat Mirzijojev üzbég elnök tavaly októberben, az UNESCO Közgyűlésének szamarkandi ülésszakán jelentette be.

Üzbegisztán kezdeményezését egyhangúlag támogatta az UNESCO Fotó: Pexels

A határozat előirányozza a tagállamok, a nemzetközi szervezetek és a tudományos közösség együttműködésének fejlesztését, valamint a kulturális értékeket fenyegető kockázatok megelőzését.

A döntés részeként 2027-ben nemzetközi szimpóziumot rendeznek az üzbegisztáni Khivában, az UNESCO közreműködésével. A tanácskozáson szakértők vitatják meg a kulturális helyszínek védelmét, a modern technológiák alkalmazását és a hagyományos ismeretek megőrzését. A rendezvényt gyakorlati ajánlások kidolgozása követi.

Üzbegisztán javaslatát 54 UNESCO-tagállam támogatta, köztük Kína, Spanyolország, Görögország, Portugália, Törökország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Azerbajdzsán. A támogató országok képviselői szerint a klímaváltozás és a globalizáció hatásai nem ismernek országhatárokat, ezért összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.