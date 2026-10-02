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vadállat

Levegőbe repítette egy férfit egy feldühödött vadállat a híres nemzeti parkban – videó

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Egy termetes vapiti felöklelt és a levegőbe repített egy férfit az amerikai Great Smoky Mountains Nemzeti Parkban. A támadást videóra vették, a szemtanúk pedig autóik dudájával próbálták elzavarni az állatot.
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vadállattámadásnemzeti park

A felvételen az látható, hogy az egyelőre ismeretlen férfi egy fa mögött áll, miközben az amerikai gímszarvasként is ismert vadállat az úton kóborol. A vapiti hirtelen megindul felé, majd üldözni kezdi a fa körül.

vadállat
1. Rémisztő támadás: a levegőbe hajította a férfit a vadállat.
Fotó: Shutterstock

Felöklelte, majd méterekre repítette a férfit a vadállat

A férfi futva próbált elmenekülni, ám megcsúszott és elesett. Az állat ekkor rárontott, felöklelte, és a levegőbe repítette. A megtámadott férfi ezután mozdulatlanul feküdt a füvön.

A közelben tartózkodó autósok dudálni kezdtek, hogy elriasszák a vapitit. A férfi sérüléseinek súlyosságáról nem közöltek információt.

A videót Tracy Howells osztotta meg az interneten. Elmondása szerint a támadás szombaton történt az Oconaluftee látogatóközpontnál, a Great Smoky Mountains Nemzeti Park északi részén.

Tartsák meg a biztonságos távolságot a vapitiktől, különösen a párzási időszakban 

– figyelmeztetett.

Charles Sellars, a nemzeti park vezetője arra kérte a látogatókat, hogy legalább 23 méterre maradjanak az állatoktól. Hangsúlyozta, hogy a vapitik vadállatok, amelyek ösztönösen reagálhatnak az általuk fenyegetőnek érzékelt helyzetekre. A borjaikat védő nőstények és a területüket őrző bikák különösen veszélyesek lehetnek.

Az eset éppen a párzási időszakban történt, amely szeptember elejétől október végéig tart. Ilyenkor a bikák hormonális változásokon mennek keresztül, territoriálissá és agresszívebbé válhatnak, agancsukat pedig riválisaik megfélemlítésére és küzdelemre használják.

A videó megjelenése után elterjedt a híre, hogy a vapitit elaltathatják. Az állat megmentéséért indított petíció csaknem ötezer aláírást gyűjtött, a park vezetője azonban közölte, hogy nem tervezik a vapiti elpusztítását.

 

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