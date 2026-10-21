Lezuhant egy vadászgép Franciaországban

A fegyveres erők minisztériumának tájékoztatása alapján a vadászgép egy Mirage 2000D típusú harci repülőgép volt, ami éppen egy bevetésről tért vissza kedd késő este, amikor lezuhant.

A vadászgép lezuhanása után egy holttestet találtak, egy embert pedig még keresnek - Illusztráció

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A gép személyzete a Francia Légi- és Űrerő (Armée de l'Air et de l'Espace) egy pilótájából és egy fegyverrendszer-kezelő tisztjéből állt.

Egy holttestet már megtaláltak, a másik személyzettag utáni kutatás pedig jelenleg is zajlik.

A baleset okának feltárására vizsgálat indult – írja az ABC News.

A minisztérium közlése szerint a Mirage 2000D típusú, kétüléses repülőgépet elsősorban földi célpontok elleni támadásokra tervezték, és úgy alakították ki, hogy összetett környezetben is képes legyen működni. A típus hagyományos légi hadműveletekben, valamint erődemonstrációs vagy erőátcsoportosítási (úgynevezett „power-projection”) feladatkörökben egyaránt alkalmazható.

Lezuhant, majd felgyulladt egy vadászgép

Egy F–16-os vadászgép zuhant le az amerikai Michigan államban szeptember közepén. A pilóta még a becsapódás előtt katapultált, majd kórházba szállították. A baleset miatt a környéken élőket is evakuálni kellett.