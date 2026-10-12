Életveszélyes mutatvány: több mint 200 kilométert vezetett le egy vak férfi részegen

Négy üveg bor után, jogosítvány nélkül vezetett le 240 kilométert egy regisztráltan vak férfi az éjszakában. A huddersfieldi sofőr egészen a cumbriai Carlisle-ig jutott, miután elkötötte partnere autóját.

Életveszélyes mutatványt hajtott végre egy vak, részeg sofőr. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Életveszélyes mutatványt hajtott végre egy vak, részeg sofőr

Az 50 éves Anthony Hall egy Vauxhall Meriva volánja mögött ült, amikor a rendőrök a kora reggeli órákban kiszúrták az M6-os autópályán, amint a járműve sávok között cikázott. A bíróságon kiderült, hogy a férfinak soha nem volt jogosítványa, ráadásul hivatalosan is vak - utóbbit az is jelezte, hogy Hall sötét szemüvegben, fehér bottal jelent meg a tárgyaláson.

Damian Walsh ügyész elmondta, hogy a rendőrség június 29-én hajnalban kapott bejelentést egy feltételezhetően ittas sofőrről. A járőrök követni kezdték az észak felé haladó autót, amely folyamatosan kanyargott, és többször lesodródott a leállósávba.

Miután félrehúzódott, Hall elismerte a rendőröknek, hogy ivott, és azt is megerősítette, hogy vak. Elmesélte, hogy körülbelül két éve veszítette el a látását, de a fényeket még érzékeli. Az autópályán úgy tudott előrehaladni, hogy végig egy másik jármű hátsó lámpáit követte. Nem sokkal a lekapcsolása előtt azonban az előtte haladó autó megelőzött valakit, így ő épp egy újabb fényforrást keresett, hogy tájékozódni tudjon.

A férfi engedély nélkül vitte el a partnere kocsiját, és 240 kilométert tett meg Huddersfieldből. Tisztában volt a mutatványa veszélyeivel, de elmondása szerint a folyamatos veszekedések elől menekült, és meg sem akart állni Skóciáig. Az út során egyszer tankolni is megállt egy benzinkútnál, ahol a személyzet egyik tagja segített neki. Hall egyedül utazott, és beismerte: a volán mögé ülés előtt a párjával közösen négy üveg bort ittak meg.

Hall bűnösnek vallotta magát veszélyes vezetés, jármű önkényes elvétele, ittas vezetés, valamint jogosítvány és biztosítás nélküli vezetés vádjában. Korábban nem volt büntetett előélete.

Adele Graham védőügyvéd azzal érvelt, hogy védence a kérdéses estén mentálisan összeomlott, bezárva érezte magát otthon, és súlyos stressz alatt állt. Azóta gyógyszeres kezelést kap, és az állapotában jelentős javulás állt be.