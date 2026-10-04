Ez a fogyókúrás trend hódít most a TikTokon: így működik a Valencia-diéta

A közösségi médiában egymás után jelennek meg az újabb fogyókúrás módszerek, most pedig a Valencia-diéta került a figyelem középpontjába.

A Valencia-diéta hódit a TikTokon - Illusztráció

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Az étrend elsősorban zöldségekre, gyümölcsökre és növényi eredetű fehérjeforrásokra épít, miközben az étkezések összetételére és az életmódra is konkrét szabályokat fogalmaz meg.

A módszer Daniel Valencia texasi orvos nevéhez kapcsolódik, aki angol és spanyol nyelvű videókban oszt meg receptötleteket, étkezési és életmódtippeket.

A TikTokon terjedő beszámolókban többen fogyásról és jobb közérzetről számolnak be, ezek azonban egyéni tapasztalatok, és nem helyettesítik a tudományos bizonyítékokat – írja a Mindmegette.

Sok zöldség és gyümölcs kerül a tányérra

A Valencia-diéta egyik alapelve, hogy a növényi eredetű élelmiszerek az étkezések jelentős részét adják.

Egy tipikus nap reggelije például három adag gyümölcsből és egy nem húsból származó fehérjeforrásból állhat.

Ebédre háromféle zöldség, egy fehérjeforrás és egy szénhidrátforrás szerepelhet.

Vacsorára pedig zöldségek, hüvelyesek vagy saláta, valamint egy nem húsos fehérjeforrás és gyümölcs kerülhet az asztalra.

A választható alapanyagok között ott van többek között az alma, a narancs, a körte, a kivi, az eper, a mangó, a dinnye és az ananász.

Fehérjeforrásként tojás, diófélék, túró, joghurt, bab, quinoa, mogyoróvaj és hummusz is szerepelhet, de a hús és a hal sem feltétlenül tiltott.

Illusztráció

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Akár 1500 kalória is lehet a napi keret

A Valencia-diéta egyik változata napi körülbelül 1500 kalóriával vagy annál kevesebbel számol, miközben más, közösségi médiában terjedő változatok 1800 kalória körüli energiabevitelt írnak elő. Vagyis nincs egyetlen, mindenki által ugyanúgy követett változata az étrendnek.

Fontos azonban, hogy az 1500 kalória nem univerzális célérték. Az egyéni energiaszükséglet függ többek között az életkortól, a testmagasságtól, a testsúlytól és a fizikai aktivitástól, ezért egy TikTok-videóban látott kalóriakeretet nem érdemes automatikusan saját fogyókúrás célként kezelni.

A Valencia-diéta nem csak az étkezésről szól

A trendhez életmódbeli tanácsok is kapcsolódnak. A program része lehet legalább 12 órás éjszakai böjt, rendszeres mozgás, megfelelő alvás és a stressz csökkentése is.