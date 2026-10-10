Meghalt a Vapiano alapítója, Porschéjával egy szakadékba zuhant

Halálos ralibalesetben meghalt Klaus Rader, a Vapiano és a L’Osteria étteremláncok alapítója. A 63 éves német üzletember által vezetett Porsche GT3 RS egy szakadékba zuhant Mallorcán, navigátora súlyosan megsérült – tudta meg a finn Ilta-Sanomat.

Meghalt Klaus Rader, a Vapiano alapítója

Fotó: Gisela Schober / Getty Images

Halálos baleset történt a mallorcai raliversenyen

Klaus Rader pénteken, az 550 Challenge Mallorca elnevezésű raliversenyen vesztette életét. A motorsporttal foglalkozó Speedweek beszámolója szerint

a Porsche GT3 RS letért az útról, majd egy szakadékba zuhant.

Porsche stürzte in Schlucht: "L'Osteria"-Gründer Klaus Rader bei Unfall auf Mallorca gestorben https://t.co/uSCVph29w6 — Mallorca Magazin (@MM_Mallorca) October 10, 2026

A balesetben a navigátora, a 39 éves osztrák raliversenyző, Christina Ettel is súlyosan megsérült: gerincsérüléseket szenvedett. A szervezők a tragédia után félbeszakították a versenyt.

Négy gyermeket hagyott hátra a Vapiano alapítója

Rader az olasz konyhára specializálódott Vapiano és L’Osteria étteremláncok alapítójaként vált ismertté. A Vapiano öt kontinens 33 országában van jelen, Magyarországon pedig öt éttermet működtet, négyet Budapesten, egyet pedig Győrben.

A L’Osteria hivatalos Instagram-oldalán búcsúzott az üzletembertől. Megemlékezésükben kiemelték energiáját, céltudatosságát és szenvedélyét, valamint azt, hogy sokak számára nemcsak üzlettárs, hanem barát és bizalmas is volt.

A Motorsport.com beszámolója szerint

Radernek és feleségének, Viktoriának négy gyermeke született. A pár júniusban Mallorcán másodszor is kimondta a boldogító igent.

Az üzletember a versenyzés szerelmese volt: az elmúlt években a Nürburgringen és a 24H Series hosszútávú versenysorozatban is indult.

Egy másik megrázó haláleset is történt a napokban: a 32 éves brazil topmodell, Giane Alves egy rutinvizsgálat során esett össze, miután egy hónapos kisbabáját vitte orvoshoz. A fiatal édesanya életét nem tudták megmenteni.