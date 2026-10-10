Be akart vágódni a vásárlóknál, féláron osztogatta a termékeket – milliós kár lett belőle

Egy osztrák pénztáros nagyvonalúsága határtalan volt – főleg, hogy nem a saját pénzét osztogatta. A 23 éves alkalmazott ugyanis saját szakállára ötven százalékkal is lefaragta a termékek árát, amivel 25 696 eurós, vagyis mintegy 9,4 millió forintos kárt okozott a Billa áruházláncnak – tudta meg a Heute.

Akár 50 százalékkal is lefaragta a vásárlások végösszegét egy 23 éves Billa-pénztáros, aki saját szakállára akciózott.

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / AFP

Jó fej akart lenni a vásárlókkal

A két lábon járó árkalkulátor 2025. január 1. és november 21. között szórta a kedvezményeket egy linzi üzlet kasszájában. A vezetőségnek azonban feltűnt, hogy valami nagyon nem stimmel a számokkal.

Amikor lebukott és kérdőre vonták, elismerte a trükközést. Állítása szerint egyszerűen szeretett volna jó benyomást kelteni a vevőknél.

Az ügyészség szerint a pénztáros depressziójára is hivatkozott, és azt mondta, „reflexből” engedett az árakból. A 23 éves férfit hűtlen kezeléssel vádolják, ügyét szerdán kezdte tárgyalni a linzi tartományi bíróság.