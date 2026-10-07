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vércukorszint

Meglepő dolog befolyásolhatja a vércukorszintet: nem mindegy, kivel eszünk

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Nemcsak az számíthat, hogy mit eszünk, hanem az is, hogy kivel ülünk egy asztalhoz – erre jutottak egy friss kutatásban. A vércukorszint emelkedése átlagosan kisebb volt azoknál a fiatal felnőtteknél, akik párjuk társaságában fogyasztották el az ételt, mint amikor egyedül ettek. A jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói szerint a társas közelség rövid távon a szervezet működésére is hatással lehet, de az eredményeket egyelőre nem lehet cukorbetegekre vagy hosszú távú egészségügyi következményekre kiterjeszteni.
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vércukorszintpárkapcsolatétkezés

A kutatók 54 pár, összesen 108 egészséges fiatal felnőtt bevonásával végeztek laboratóriumi kísérletet a vércukorszint emelkedéséről. A résztvevők ugyanazt az ételadagot fogyasztották el két külön alkalommal: egyszer egyedül, máskor a partnerük jelenlétében.

vércukorszint
A vércukorszint emelkedése átlagosan kisebb volt azoknál a fiatal felnőtteknél, akik párjuk társaságában fogyasztották el az ételt - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A vércukorszintjüket ezt követően két órán keresztül követték.

Az eredmények szerint a vércukorszint-emelkedés átlagosan 14,55 százalékkal kisebb volt, amikor a résztvevők párjuk társaságában ettek.

A különbség az étkezést követő időszakban jelentkezett, és a vércukorértékek is hamarabb tértek vissza a kiindulási szint felé.

Nem a lassabb evés magyarázta az eredményt

Felmerült, hogy a párok egyszerűen lassabban ettek, mert közben beszélgettek. A kutatók ezért az étkezés időtartamát is figyelembe vették, de a különbség ezután is megmaradt.

A vizsgálatban azt is ellenőrizték, hogy a fizikai érintés vagy a stressz csökkenése állhat-e a háttérben. A mérések alapján egyik tényező sem magyarázta meg a vércukorszint változását.

A kutatók így egyelőre nem tudják pontosan, milyen biológiai folyamat révén hat a partner jelenléte a szervezet cukorháztartására.

vacsora, pár, étkezés
Illusztráció
Fotó: Pixabay

A hideg hatásaira is reagált a szervezet

A vércukorszint vizsgálata mellett két másik kísérletet is végeztek. Az egyikben a résztvevőknek öt percet kellett eltölteniük egy 12 Celsius-fokos helyiségben, miközben a kutatók a bőrük hőmérsékletének változását figyelték.

A partner jelenlétében a test hőmérsékleti reakciója átlagosan kisebb volt, és a regenerálódás is kedvezőbb mintázatot mutatott. Ebben a kísérletben a fizikai érintésnek is szerepe lehetett.

A harmadik vizsgálat enyhe elektromos ingerekkel váltott ki stresszreakciót. Ennél a kísérletnél a párok jelenlétéhez kapcsolódó különbség már jóval kisebb volt, és az azonos résztvevők összehasonlításakor nem érte el a szokásos statisztikai szignifikanciaszintet.

A társas kapcsolatok és az egészség összefüggése régóta kutatott terület

Korábbi kutatások már összefüggést találtak a társas kapcsolatok minősége és az egészségi állapot között.

Egy 148 vizsgálatot összesítő elemzés például a szorosabb társas kapcsolatokkal rendelkező emberek körében magasabb túlélési esélyt mutatott ki.

Más kutatások a magányosságot a 2-es típusú cukorbetegség későbbi kialakulásával is összefüggésbe hozták. Ezek az eredmények azonban önmagukban nem bizonyítják, hogy a társas elszigeteltség közvetlenül okozza a betegséget.

Az új laboratóriumi kísérlet annyiban jelent más megközelítést, hogy ugyanazokat az embereket vizsgálta társaságban és egyedül is. Így rövid távon megfigyelhető volt, hogy a partner jelenléte együtt járt a vércukorszint eltérő alakulásával.

vacsora, nő, étkezés
Illusztráció
Fotó: Pixabay

Nem bizonyítja, hogy a közös étkezés megelőzi a cukorbetegséget

A kutatás eredményeit fontos a korlátokkal együtt értelmezni. A résztvevők 18 és 37 év közötti, egészséges emberek voltak, akik legalább kilenc hónapja tartó párkapcsolatban éltek.

A vizsgálatban nem vettek részt cukorbetegek, és a kutatók mindössze kétórás időszakot követtek.

Azt sem tudni, hogy a megfigyelt, étkezés utáni különbség rendszeresen ismétlődve hosszú távon befolyásolná-e az egészséget. Ráadásul nem minden résztvevőnél alakult kedvezőbben a vércukorszint a párja jelenlétében – írja a Live Well News.

A kutatás tehát nem bizonyítja, hogy a közös étkezés kezelné vagy megelőzné a cukorbetegséget. Azt viszont jelzi, hogy a szervezet élettani működését a társas környezet is befolyásolhatja – legalábbis bizonyos körülmények között.

Gyógyszer nélkül is csökkenthető a vércukorszint

Bizonyos ételek rendszeres fogyasztása meglepően nagy hatással lehet a szervezetre. A szakértők szerint a helyes étrend és a rendszeres mozgás segíthet a vércukorszint stabilizálásában.

 

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