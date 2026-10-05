Motorbalesetben elhunyt unokatestvére mentette meg a vesedonorra váró kétéves fiút

Egy vesedonorra váró, kétéves kisfiú második esélyt kapott az életre elhunyt unokatestvérének köszönhetően.

Elhunyt unokatestvére mentette meg a vesedonorra váró 2 éves fiút. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Elhunyt unokatestvére mentette meg a vesedonorra váró 2 éves fiút

Greer Miller kisfia, John Miller hidronefrózissal, azaz vesetágulattal született, ezért sürgős veseátültetésre volt szüksége. A betegség következtében az egyik vagy mindkét vese megduzzad, mivel a vizelet nem tud megfelelően kiürülni a szervezetből.

John állapota öthetes korában kezdett rohamosan romlani, családja pedig Georgia egyik városából a másikba költözött annak érdekében, hogy a kisfiú megkaphassa a megfelelő kezelést. Mielőtt betöltötte volna az első életévét, közel tízszer került kórházba. Mindeközben idősebb nővérének, Charlotte-nak gyakran kellett a nagyszüleinél maradnia, amíg öccse kórházban volt.

Egy táplálószonda segítségével John elkezdett gyarapodni, és elég erős lett ahhoz, hogy márciusban felkerüljön a transzplantációs várólistára. A családot azonban újabb tragédia érte, miközben donorra vártak: John idősebb unokatestvére, Lance Miller májusban motorbalesetben életét vesztette.

A tragédia egyben új reményt is jelentett. Lance családja ugyanis úgy döntött, hogy felajánlják szerettük szerveit transzplantációra. Az orvosok szerint Lance veséi az egyik legjobb egyezést mutatták, amellyel az elmúlt években találkoztak.

Apám és Lance apja ikertestvérek voltak. Ezért volt genetikailag olyan nagyszerű az egyezés. Lance inkább John nagybátyjára hasonlított genetikailag, mint az unokatestvérére

- idézte fel John édesapja, Kris Miller.

John június 3-án esett át a veseátültetésen. Annak ellenére, hogy egy felnőtt vese beültetése egy kétéves gyermek testébe komoly kihívást jelentett, a műtét sikerrel zárult. Családja elmondása szerint John azóta kivirult, és rengeteg energiája van: folyamatosan játszik és nevet.

A beavatkozásnak köszönhetően John lett a 2000. gyermek, aki szervátültetésen esett át az Atlantai Gyermekegészségügyi Központban - írta a People.