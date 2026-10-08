Elszabadult a veszettség Csíkszeredában: több tucat ember szorult kezelésre, sok gyerek is érintett

A veszettség kockázata miatt 54 ember jelentkezett kezelésre a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.
A kórház tájékoztatása szerint 18 embernek oltásra és veszettség elleni immunglobulinra is szüksége volt, további 36 személy pedig védőoltást kapott.
Az érintettek között 43 felnőtt és 11 gyermek volt.
A páciensek Felcsík több településéről, köztük Csíkszentdomokosról, Csíkszenttamásról, Balánbányáról, Csíkrákosról és Dánfalváról érkeztek. A kezelt személyeket továbbra is orvosi megfigyelés alatt tartják.
A veszettség halálos betegség, de időben megelőzhető
Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője hangsúlyozta, hogy a veszettség halálos betegség lehet, ugyanakkor nem indokolt a pánik, mert időben megkezdett kezeléssel a fertőzés megelőzhető.
Aki veszettséggyanús állattal érintkezett, annak minél hamarabb orvoshoz kell fordulnia.
Az oltás mellett bizonyos esetekben immunglobulint is alkalmaznak, amelyet lehetőleg a fertőződés utáni első 24 órában, de legalább az első napokban kell beadni.
Ha azonban a betegség tünetei már megjelennek, a fertőzés halálos kimenetelűvé válik.
A kórház szerint jelenleg sem a veszettség elleni oltóanyagból, sem az immunglobulinból nincs hiány, így a szükséges készletek rendelkezésre állnak.
Kilenc állatnál igazolták a fertőzést
Hargita megyében az utóbbi időszakban összesen kilenc veszettségesetet erősítettek meg. Hét szarvasmarhánál, egy kutyánál és egy macskánál mutatták ki a fertőzést, valamennyi eset Felcsík térségében történt.
A fertőzés többek között Csíkszenttamáson, Csíkszentdomokoson, Csíkmadarason, Karcfalván, Dánfalván, Csíkszentmihályon és Balánbányán jelent meg.
A szakemberek szerint az újbóli megjelenésben szerepet játszhat, hogy az elmúlt években nem mindenhol végezték el teljes körűen a rókák vakcinázását.
A róka Romániában a veszettség terjedésének egyik fő forrása – írja a Maszol.
Fontos figyelmeztetést kaptak a helyiek
Az érintett településeken azt javasolják, hogy a háziállatokat fokozottan felügyeljék, és kerüljék a vadállatokkal való érintkezést.
Elhullott vagy szokatlanul viselkedő állathoz semmiképpen sem szabad hozzányúlni.
Az ilyen eseteket haladéktalanul jelezni kell a helyi állatorvosnak. Sérülés esetén annak megfelelő ellátása és a tetanusz elleni védettség ellenőrzése is fontos.
Szigorú korlátozás lép életbe: erre minden kutyatartónak ügyelnie kell!
Fontos korlátozás lép életbe Békés megyében a következő hetekben: ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el az őszi rókavakcinázás miatt. Az ebzárlat október 7-től október 27-ig lesz érvényben, ezért a kutyatartóknak és a külterületen élőknek is érdemes tisztában lenniük a szabályokkal. A háttérben a veszettség elleni védekezés áll, amelynek részeként vakcinatartalmú csalétkeket juttatnak ki a vadon élő rókák számára.