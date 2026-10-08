Elszabadult a veszettség Csíkszeredában: több tucat ember szorult kezelésre, sok gyerek is érintett

A veszettség kockázata miatt 54 ember jelentkezett kezelésre a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.

A veszettség kockázata miatt 54 ember jelentkezett kezelésre a kórházban - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A kórház tájékoztatása szerint 18 embernek oltásra és veszettség elleni immunglobulinra is szüksége volt, további 36 személy pedig védőoltást kapott.

Az érintettek között 43 felnőtt és 11 gyermek volt.

A páciensek Felcsík több településéről, köztük Csíkszentdomokosról, Csíkszenttamásról, Balánbányáról, Csíkrákosról és Dánfalváról érkeztek. A kezelt személyeket továbbra is orvosi megfigyelés alatt tartják.

A veszettség halálos betegség, de időben megelőzhető

Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője hangsúlyozta, hogy a veszettség halálos betegség lehet, ugyanakkor nem indokolt a pánik, mert időben megkezdett kezeléssel a fertőzés megelőzhető.

Aki veszettséggyanús állattal érintkezett, annak minél hamarabb orvoshoz kell fordulnia.

Az oltás mellett bizonyos esetekben immunglobulint is alkalmaznak, amelyet lehetőleg a fertőződés utáni első 24 órában, de legalább az első napokban kell beadni.

Ha azonban a betegség tünetei már megjelennek, a fertőzés halálos kimenetelűvé válik.

A kórház szerint jelenleg sem a veszettség elleni oltóanyagból, sem az immunglobulinból nincs hiány, így a szükséges készletek rendelkezésre állnak.

Kilenc állatnál igazolták a fertőzést

Hargita megyében az utóbbi időszakban összesen kilenc veszettségesetet erősítettek meg. Hét szarvasmarhánál, egy kutyánál és egy macskánál mutatták ki a fertőzést, valamennyi eset Felcsík térségében történt.

A fertőzés többek között Csíkszenttamáson, Csíkszentdomokoson, Csíkmadarason, Karcfalván, Dánfalván, Csíkszentmihályon és Balánbányán jelent meg.

A szakemberek szerint az újbóli megjelenésben szerepet játszhat, hogy az elmúlt években nem mindenhol végezték el teljes körűen a rókák vakcinázását.

A róka Romániában a veszettség terjedésének egyik fő forrása – írja a Maszol.

Fontos figyelmeztetést kaptak a helyiek

Az érintett településeken azt javasolják, hogy a háziállatokat fokozottan felügyeljék, és kerüljék a vadállatokkal való érintkezést.

Elhullott vagy szokatlanul viselkedő állathoz semmiképpen sem szabad hozzányúlni.

Az ilyen eseteket haladéktalanul jelezni kell a helyi állatorvosnak. Sérülés esetén annak megfelelő ellátása és a tetanusz elleni védettség ellenőrzése is fontos.