"Nem adhattam fel" - húsz vetélés után teljesült egy fiatal nő legnagyobb álma

Alig hét hónappal az esküvője után Ranim és Fuad Haddad izgatottan fogadta a hírt 2015 februárjában, hogy babát várnak. A Chicagóban élő pár boldogan készült a jövőre, nem sokkal később azonban komplikációk léptek fel, majd az orvosok azt közölték Ranimmal, hogy elvesztette a babáját - először, és sajnálatos módon nem utoljára. A következő tíz évben a nőnek még további húsz vetélése volt, mire teljesült az álma és édesanya lett.

Húsz vetélés után jött világra a házaspár kisfia / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Ranim és Fuad újra és újra meggyászolták az elveszett gyermekeiket, mialatt folyamatosan magyarázatot kerestek a velük történtekre, az orvosok azonban nem tudták megmondani, miért nem voltak sikeresek a terhességek.

A legnagyobb problémánk az volt, hogy nem találták meg a problémát. Ha azt mondták volna nekem, hogy 'Rendben, ezért nem tudod kihordani meg a kicsiket', akkor megbékéltem volna vele. De ők azt mondogatták: 'Nem tudjuk. Ha tovább próbálkozol, sikerülhet.' Szóval egyszerűen nem adhattam fel, amíg maradt esélyem

- magyarázta el a ma 36 éves nő.

2018-ban az orvosuk lombikbébiprogramot javasolt a párnak, majd nagyjából nyolc egészséges embriót hoztak létre, és a genetikai tesztek is kedvezőnek tűntek. Az első beültetés után azonban Ranim kilenc hetesen elvetélt, míg a második beültetés kudarcot vallott.

Addigra már elegem lett. Azt mondtam a férjemnek: 'Szükségem van egy hosszabb szünetre. Nem bírom ezt tovább csinálni'

- emlékezett vissza a nő, majd a házaspár 2020 márciusában elküldte a megmaradt embriókat hosszú távú tárolásba, újabb két hónappal később pedig döbbenten értesültek arról, hogy Ranim természetes úton teherbe esett. Ezt követően első alkalommál hallhatták a babájuk szívhangját és láthatták a kicsit az ultrahangon.

Olyan izgalmas volt. Kész csoda volt, miután annyi év próbálkozás után végre megláthattam azt az apróságot a képernyőn

- mondta el a nő.

Az öröm azonban nem tartott sokáig: a 18. héten elfolyt Ranim magzatvize, és bár akkor még hazaengedték a kórházból, nem sokkal később köldökzsinór-előesés miatt tárcsázniuk kellett a 911-es segélyhívószámot. A sürgősségin az ügyeletes nőgyógyász közölte a házaspárral, hogy a gyermekük, egy kislány, nem fogja túlélni. A kicsi, Miracle szíve 2020. augusztus 12-én, nem sokkal a születése után leállt.

Ezután újabb vetélést szenvedtek el, majd 2021-ben Ranim ismét teherbe esett, ezúttal egy kisfiúval. Sajnálatos módon viszont a 14. hét körül kiderült, hogy a babának egy nagyon ritka betegsége, a sirenomelia van: nem voltak veséi, így nem termelt magzatvizet, ami egyben azt is jelentette, hogy a tüdeje nem tudott kifejlődni. Samuel 2024. február 2-án jött a világra, körülbelül 1,6 kilogrammos súllyal, pár órával később pedig elhunyt.