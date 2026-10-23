Hatalmas vihar csapott le Európára, százezrek maradtak áram nélkül - videó

Az Austen vihar súlyos károkat okozott Franciaországban és Nagy-Britanniában: csaknem 300 ezer francia háztartás maradt áram nélkül, a tomboló szél és a heves esőzés pedig a vasúti és légi közlekedést is megbénította. A briteknél több mint 12 ezer otthonban szünetelt az áramszolgáltatás, a hétvégén pedig újabb ciklon fenyegeti a térséget – adta hírül a Reuters.
Kidőlt fák, áramszünetek és közlekedési káosz
Az Austen vihar éjszaka érte el Európa egyes térségeit,
helyenként 179 kilométer/órás széllökésekkel és heves esőzéssel.
A kidőlt fák és az utakra sodort törmelék több helyen akadályozta a forgalmat, egyes hidak megközelítését pedig korlátozni kellett.
A francia Enedis áramszolgáltató pénteki tájékoztatása szerint csaknem 300 ezer ügyfelénél szűnt meg az áramellátás.
A legsúlyosabban Bretagne és Normandia érintett.
Normandiában teljesen leállították a vasúti forgalmat, a Párizs környéki elővárosi vonalakon pedig jelentős késésekre és járatkimaradásokra számítottak.
A légi közlekedésben szintén fennakadások alakultak ki:
a Charles de Gaulle repülőtérre tartó járatok egy részét az Orly repülőtérre irányították át, más gépek pedig Európa egyéb repülőterein szálltak le.
A francia meteorológiai szolgálat narancssárga riasztást adott ki az ország északnyugati területeinek jelentős részére. Az előrejelzés szerint az erős szél és a zivatarok péntek késő estig is kitartanak.
Nagy-Britanniában a National Grid szakemberei több mint 12 ezer háztartásban dolgoztak a szolgáltatás helyreállításán.
Brightonban a tengerbe omlott a történelmi West Pier egy része.
Az 1866-ban megnyitott móló 1975 óta zárva tart, és az évtizedek során jelentősen megrongálódott. A vihar által korbácsolt hatalmas hullámok tovább tépázták a szerkezetet.
Hollandiában is fennakadásokat okozott az Austen vihar: a KLM pénteken 20 járatot törölt az erős szél miatt, szombatra pedig további 22 járat törlését jelezte előre. A holland meteorológiai szolgálat 75–90 km/órás széllökésekre figyelmeztetett, amelyek a hétvégén is nehezíthetik a közlekedést. A schipholi repülőtéren egyelőre csak kisebb fennakadásokat jelentettek – olvasható a Heute odalán.
Újabb vihar fenyegeti a briteket
A brit meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint
a hétvégén a Boelo nevű vihar is eléri Észak-Írországot, Skóciát és Észak-Anglia egyes részeit.
Szombaton nyugat felől heves esőzés várható, miközben tovább fokozódik a szél ereje. A kitett területeken a széllökések sebessége elérheti a 113–129 kilométer/órát is, így a hétvégén is fennakadásokra kell számítani a térségben.