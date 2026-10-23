Hatalmas vihar csapott le Európára, százezrek maradtak áram nélkül - videó

Az Austen vihar súlyos károkat okozott Franciaországban és Nagy-Britanniában: csaknem 300 ezer francia háztartás maradt áram nélkül, a tomboló szél és a heves esőzés pedig a vasúti és légi közlekedést is megbénította. A briteknél több mint 12 ezer otthonban szünetelt az áramszolgáltatás, a hétvégén pedig újabb ciklon fenyegeti a térséget – adta hírül a Reuters.

Hullámok csapódnak a mólónak Plobannalec-Lesconilban, Nyugat-Franciaországban, 2026. október 23-án, amikor az Austen vihar eléri Franciaország partjait.

Fotó: FRED TANNEAU / AFP

Kidőlt fák, áramszünetek és közlekedési káosz

Az Austen vihar éjszaka érte el Európa egyes térségeit,

helyenként 179 kilométer/órás széllökésekkel és heves esőzéssel.

A kidőlt fák és az utakra sodort törmelék több helyen akadályozta a forgalmat, egyes hidak megközelítését pedig korlátozni kellett.

A francia Enedis áramszolgáltató pénteki tájékoztatása szerint csaknem 300 ezer ügyfelénél szűnt meg az áramellátás.

A legsúlyosabban Bretagne és Normandia érintett.

Normandiában teljesen leállították a vasúti forgalmat, a Párizs környéki elővárosi vonalakon pedig jelentős késésekre és járatkimaradásokra számítottak.

A légi közlekedésben szintén fennakadások alakultak ki:

a Charles de Gaulle repülőtérre tartó járatok egy részét az Orly repülőtérre irányították át, más gépek pedig Európa egyéb repülőterein szálltak le.

A francia meteorológiai szolgálat narancssárga riasztást adott ki az ország északnyugati területeinek jelentős részére. Az előrejelzés szerint az erős szél és a zivatarok péntek késő estig is kitartanak.

Nagy-Britanniában a National Grid szakemberei több mint 12 ezer háztartásban dolgoztak a szolgáltatás helyreállításán.

Brightonban a tengerbe omlott a történelmi West Pier egy része.

Az 1866-ban megnyitott móló 1975 óta zárva tart, és az évtizedek során jelentősen megrongálódott. A vihar által korbácsolt hatalmas hullámok tovább tépázták a szerkezetet.

Hollandiában is fennakadásokat okozott az Austen vihar: a KLM pénteken 20 járatot törölt az erős szél miatt, szombatra pedig további 22 járat törlését jelezte előre. A holland meteorológiai szolgálat 75–90 km/órás széllökésekre figyelmeztetett, amelyek a hétvégén is nehezíthetik a közlekedést. A schipholi repülőtéren egyelőre csak kisebb fennakadásokat jelentettek – olvasható a Heute odalán.