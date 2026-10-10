Olyan heves viharok voltak Olaszországban, hogy megindult a föld - Fotók

Szicíliában, Calabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben. A heves esőzések, viharok nyomán több helyen utak kerültek víz alá vagy váltak járhatatlanná.

Utak váltak járhatatlanná a vihar miatt

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Így pusztított a vihar

Különösen súlyos helyzet alakult ki a calabriai Melito di Porto Salvo településen, ahol az éjszakai özönvízszerű esőzések után utcákat borított el a sár és a hordalék. A helyszínen a polgári védelem, a tűzoltóság és a rendőrség egységei dolgoztak. Tito Nastasi polgármester szerint valóságos villámárvíz zúdult a településre; járműveket sodort a tengerbe az ár, több fal leomlott, egyes utak pedig járhatatlanná váltak.

❗Pesanti disagi nelle ultime ore a Melito di Porto Salvo a seguito delle intense precipitazioni, con accumuli pluviometrici sopra i 170 mm. Nel Reggino Ionico superati i 100 mm di pioggia. Foto di Stazione Meteorologica Sant'Elia di Catanzaro. https://t.co/SCSLmPZiTA — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 10, 2026

Campania régióban, így Nápolyban, Pozzuoliban és Giuglianóban is áradásokat, földcsuszamlásokat, kidőlt fákat és áramkimaradásokat jelentettek.

Már pénteken is szélsőséges időjárás sújtotta Szicília nyugati részét, ahol tornádók csaptak le. A legsúlyosabb károk Marsalában, valamint a közeli Petrosino és Mazara del Vallo településeken keletkeztek. A forgószelek járműveket borítottak fel, épületeket rongáltak meg, és egy lakóházat is elpusztítottak. Két ember súlyosan megsérült, amikor autójukkal a tornádó útjába kerültek.

Salvatore Cocina, a szicíliai polgári védelem vezetője rendkívülinek nevezte a történteket, és úgy fogalmazott, hogy a forgószél ereje az Egyesült Államokban előforduló tornádókéhoz volt hasonló - írja az MTI.