Két hét múlva világvége? Ismét előkerült egy hátborzongató 1960-as tanulmány

A világvége mindössze két hét múlva bekövetkezik - legalábbis ha hinni lehet egy bizonyos disztopikus tanulmánynak. A Science című folyóiratban 1960-ban megjelent tanulmányban Heinz von Foerster, az Illinoisi Egyetem fizikusa azt jósolta, hogy az ítélet napja 2026. novemberében, stílusosan egy péntek 13-i napon következik be.

Ismét felbukkant egy baljós világvége jóslat (Képünk illusztráció) Fotó: Unspalsh

Az osztrák-amerikai tudós úgy vélte, hogy a népességünk exponenciálisan a végtelenbe fog növekedni. Viszont ahelyett, hogy éhen halnánk, von Foerster úgy gondolta, hogy a népességrobbanás egyfajta hatalmas tömegnyomorban csúcsosodik majd ki.

Ezen a napon az emberi népesség megközelíti a végtelent, ha úgy növekszik, ahogy az elmúlt két évezredben növekedett. Dédunokáink nem fognak éhezni. Agyonnyomják majd egymást

- állt baljós tanulmányában.

Bár a demográfusok körében kétségkívül vitatott volt, ez az ítéletnapi előrejelzés jól tükrözte az akkori népesedési trendeket.

A félelmek nyolc évvel később fokozódtak, amikor Paul R. Ehrlich biológus megjelentette The Population Bomb című művét, amely vitathatatlanul a túlnépesedési trend alapműve lett.

Aztán félúton a feltételezett világvége felé, 1993-ban a jóslatok kezdtek elválni a tényleges népesedési pályától. Ma a globális születési ráta nagyjából a fele az 1960-asnak, ami azt jelenti, hogy november 13-án várhatóan elmarad a végítélet napja.

Miért nem valósult meg von Foerster és Ehrlich világvége jóslata?

A kutatócsoportja 24, kétezer évre visszanyúló világpopulációs becslést elemzett, abból a feltételezésből kiindulva, hogy az emberek fejlődési és együttműködési képessége végtelen népességrobbanást fog táplálni. Azzal azonban nem számoltak, hogy ezt a növekedést valójában az orvostudomány, a higiénia és az élelmiszertermelés fejlődése hajtotta, ami lehetővé tette, hogy több gyermek maradjon életben, és nem az, hogy az emberek egyszerűen több babát vállaltak. Valójában, amint a halandósági mutatók javultak, a családok kevesebb gyermeket vállaltak, különösen a fogamzásgátlás elterjedésével és az urbanizációval.