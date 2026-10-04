Pusztító villámárvíz és heves esőzések sújtják Spanyolországot, többen meghaltak – videók

Pusztító villámárvíz sújtotta pénteken a Spanyolország középső-keleti részén, Albacete tartományban található Madrigueras kisvárosát.
A településen mindössze 3 óra alatt négyzetméterenként 142 milliméter csapadék hullott, ami miatt nagyszabású katasztrófavédelmi intézkedéseket kellett elrendelni.
A heves esőzés halálos áldozatot is követelt: egy 102 éves asszonyt holtan találtak az otthonában. A víz a házban egy méternél is magasabbra emelkedett.
Autókat sodort el a villámárvíz
A rendőrség által közzétett, majd a közösségi oldalakon is terjedő felvételeken látható, ahogy az áradat kocsikat ragad magával a városközpontban. A járművek közül több egymásra torlódva maradt az utcákon, jól érzékeltetve a víztömeg pusztító erejét – írja az Index.
A spanyol csendőrség az X közösségi oldalon arról tájékoztatott, hogy az intenzív esőzés a település belterületi útjain és a környező településeket összekötő útszakaszokon is villámárvizet okozott.
A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, és semmiképpen se próbáljanak átkelni az elárasztott területeken.
A mentési munkálatok során legalább 90 embert kellett kimenekíteni. A kialakult helyzetre tekintettel a hatóságok nagyszabású katasztrófavédelmi tervet léptettek életbe.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az X-en jelezte, hogy a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri az eseményeket. Részvétét fejezte ki az elhunyt asszony hozzátartozóinak, a károsultakat pedig szolidaritásáról biztosította. Egyúttal arra intette az embereket, hogy fokozottan ügyeljenek a biztonságukra, és kövessék a hivatalos katasztrófavédelmi szervek tájékoztatását.
A meteorológusok előrejelzése szerint a heves esőzés akár vasárnapig is folytatódhat, így a veszélyes időjárási helyzet még napokig fennmaradhat.
Katalóniában ketten meghaltak a heves esőzések következtében
Az északkelet-spanyolországi Katalóniában két ember életét vesztette, egy személy eltűnt a heves esőzések következtében.
Torderában egy 65 éves férfit egy mobilházas kempingben leomló fal temetett maga alá. A másik áldozatot eltűntként keresték Montornes del Valles településen, és azután találtak rá holttestére, hogy elárasztott garázsából kiszivattyúzták a vizet.
A tűzoltóság még egy eltűnt személy után kutat Pineda de Mar településen, a megáradt Pineda-patak közelében.
Katalóniára szombaton csapott le az özönvízszerű esőzésekkel járó vihar, amely a katalán meteorológiai szolgálat (Meteocat) szerint bevonul az általuk vezetett éghajlati rekordok közé.
Sarai Sarroca igazgató elmondta: több barcelonai meteorológiai állomáson eddig példátlan mennyiségű csapadékot mértek. A Les Corts-i Can Bruixa állomás 213 milliméter, Raval állomás 193 milliméternyi csapadékot jelentett.
A polgári védelmi szolgálat mobiltelefonos riasztást adott ki, amelyben felszólította a Besos folyó közelében élőket, hogy kerüljék a földszinti és alagsori helyiségeket, vízszintemelkedés esetén húzódjanak az épületek felsőbb szintjeire, és semmilyen körülmények között ne közelítsék meg a folyót, amelynek térségében árvízveszélyre figyelmeztetnek.
Riasztást kaptak a barcelonai partvidéken élők is a heves esőzések miatt, amelyben arra kérték az érintetteket, hogy lehetőleg kerüljék a felesleges utazást a nap folyamán.
Salvador Illa tartományi elnök az X közösségi oldalon számolt be arról, hogy az időjárás miatt kialakult helyzet továbbra is bonyolult, ezért arra kérte az embereket, hogy legyenek óvatosak és kövessék a hatóságok utasításait.
A katalán régió nyolc járásában vannak érvényben korlátozások.
A rendkívüli időjárás miatt felfüggesztették a közlekedést a Rodalies elővárosi vonatok legtöbb vonalán, valamint a gyorsvasúti közlekedést Barcelona és Tarragona között. Számos közutat lezártak a térségben. Nem üzemel a barcelonai metró három állomása sem. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben.
A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül.
Jaume Collboni polgármester bejelentette: a nap folyamán 300 oktatási intézményt vizsgálnak át, hogy ellenőrizzék, biztonságosan ki tudnak-e nyitni hétfőn.
Először a padló, majd a mennyezet szakadt be – ötvenen lehettek az összeomló spanyolországi szórakozóhelyen
Tizenegy ember került kórházba, miután szombat hajnalban összeomlott egy épület Spanyolország északi részén. A szórakozóhely romjai alól több mint 25 embert mentettek ki, a rendőrség vizsgálatot indított a történtek okának feltárására.