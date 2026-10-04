Pusztító villámárvíz és heves esőzések sújtják Spanyolországot, többen meghaltak – videók

Pusztító villámárvíz sújtotta pénteken a Spanyolország középső-keleti részén, Albacete tartományban található Madrigueras kisvárosát.

Utcákat öntött el és autókat sodort el a villámárvíz / Fotó: Twitter/X

A településen mindössze 3 óra alatt négyzetméterenként 142 milliméter csapadék hullott, ami miatt nagyszabású katasztrófavédelmi intézkedéseket kellett elrendelni.

A heves esőzés halálos áldozatot is követelt: egy 102 éves asszonyt holtan találtak az otthonában. A víz a házban egy méternél is magasabbra emelkedett.

Autókat sodort el a villámárvíz

A rendőrség által közzétett, majd a közösségi oldalakon is terjedő felvételeken látható, ahogy az áradat kocsikat ragad magával a városközpontban. A járművek közül több egymásra torlódva maradt az utcákon, jól érzékeltetve a víztömeg pusztító erejét – írja az Index.

Climate breakdown is happening right now before our eyes. Extreme flash flooding has devastated Madrigueras (Albacete) in Spain, after violent storms. Muddy rapids swept through streets, carrying away cars. https://t.co/ZaQiSVmyW4 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 2, 2026

A spanyol csendőrség az X közösségi oldalon arról tájékoztatott, hogy az intenzív esőzés a település belterületi útjain és a környező településeket összekötő útszakaszokon is villámárvizet okozott.

A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, és semmiképpen se próbáljanak átkelni az elárasztott területeken.

A mentési munkálatok során legalább 90 embert kellett kimenekíteni. A kialakult helyzetre tekintettel a hatóságok nagyszabású katasztrófavédelmi tervet léptettek életbe.

La situación en Madrigueras (Albacete) es preocupante. Según el 112 de CLM había activado un aviso amarillo. Tampoco sabemos nada mas por fuentes oficiales porque las cuentas oficiales y @112clm siguen en silencio. https://t.co/nlJapEhJEY — NoMePisesLaManguera (@PlinioElGuapo) October 2, 2026

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az X-en jelezte, hogy a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri az eseményeket. Részvétét fejezte ki az elhunyt asszony hozzátartozóinak, a károsultakat pedig szolidaritásáról biztosította. Egyúttal arra intette az embereket, hogy fokozottan ügyeljenek a biztonságukra, és kövessék a hivatalos katasztrófavédelmi szervek tájékoztatását.

A meteorológusok előrejelzése szerint a heves esőzés akár vasárnapig is folytatódhat, így a veszélyes időjárási helyzet még napokig fennmaradhat.

Katalóniában ketten meghaltak a heves esőzések következtében

Az északkelet-spanyolországi Katalóniában két ember életét vesztette, egy személy eltűnt a heves esőzések következtében.

Torderában egy 65 éves férfit egy mobilházas kempingben leomló fal temetett maga alá. A másik áldozatot eltűntként keresték Montornes del Valles településen, és azután találtak rá holttestére, hogy elárasztott garázsából kiszivattyúzták a vizet.

A tűzoltóság még egy eltűnt személy után kutat Pineda de Mar településen, a megáradt Pineda-patak közelében.