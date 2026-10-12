Újabb villámárvíz pusztított Nepálban, házakat és hidakat sodort el az áradás – videó

Villámárvíz pusztított vasárnap Nepál középső részén, Gorkha körzetében, ahol a megáradt Budhi Gandaki folyó házakat és hidakat sodort el. Az áradás akkor érte el a térséget, amikor a helyiek a Dashain, Nepál legnagyobb és leghosszabb ünnepének kezdetére készültek – számolt be róla a BBC.

A villámárvíz következtében legalább két falut elmosott az ár Gorkha körzetében

Fotó: SOVIT SHRESTHA / AFPTV

A nepáli Nemzeti Katasztrófakockázat-csökkentési és -kezelési Hatóság tájékoztatása szerint a természeti katasztrófa következtében 204 lakóház rongálódott meg, és több mint 650 ember vált érintetté.

A legsúlyosabb károk a Gorkha körzetben található Chumanubri vidéki községben keletkeztek. Nima Lama, a község vezetője elmondta, hogy legalább két falut teljesen elmosott az ár, és több híd is megsemmisült.

Az öt eltűnt feltehetően állattenyésztő volt. A helyi vezető közlése szerint mintegy száz szarvasmarhának is nyoma veszett.

Több száz mentőegységet mozgósítottak a villámárvíz után

A hatóságok eddig 95 embert, köztük kilenc külföldi állampolgárt mentettek ki az áradással érintett területekről.

A mentési munkálatokban több mint 700 biztonsági alkalmazott vesz részt, akiket elsősorban a legsúlyosabban érintett Gorkha körzetbe vezényeltek. A nepáli hadsereg négy helikoptert is mozgósított a kutatási és mentési műveletekhez.

A hatóságok egyelőre nem erősítettek meg halálos áldozatokat.

A helyiek közül sokan a közeli erdőkbe és magasabban fekvő területekre menekültek, miután figyelmeztetést kaptak a közeledő áradásról.

Ganesh Karki, Jagatbagar egyik lakosa a The Kathmandu Postnak elmondta, hogy kora reggel telefonon értesítették őket a veszélyről. A folyó vízszintje gyorsan emelkedett, ezért elhagyták otthonaikat, és mintegy 500 méterrel magasabban fekvő területen kerestek menedéket.

A férfi beszámolója szerint a víz körülbelül 15 perces időszakokban zúdult végig a településen, majd átmenetileg visszahúzódott. Ez a jelenség a délelőtt folyamán többször megismétlődött. Hozzátette, hogy a lakosok félnek éjszakára visszatérni otthonaikba.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a pusztító áradást A villámárvíz pontos kiváltó oka továbbra sem ismert. Az egyik feltételezés szerint egy földcsuszamlás átmenetileg elzárhatta a Budhi Gandaki folyót vagy valamelyik mellékfolyóját, a feltorlódott víz pedig később áttörhette a természetes torlaszt. A nepáli hadsereg légi felderítést végzett a térségben, és arról tájékoztatta a katasztrófavédelmi hatóságot, hogy az áradást egy folyásirányban feljebb kialakult torlasz átszakadása okozhatta. Más feltételezések szerint egy gleccser összeomlása is szerepet játszhatott a katasztrófában. A szakértők azonban egyelőre nem tudták megerősíteni ezt az elméletet, mivel a sűrű felhőzet akadályozta a megfelelő minőségű műholdfelvételek készítését.

Augusztusban is súlyos katasztrófa pusztított Nepálban

Nem ez az első súlyos természeti katasztrófa Nepálban az elmúlt időszakban. Augusztus 26-án pusztító villámárvíz sújtotta a nepáli–kínai határ térségét, amely egész településeket öntött el, épületeket, hidakat és utakat sodort magával. Egy nappal később már közel 1500 embert kerestek eltűntként, köztük három magyar állampolgárt is.