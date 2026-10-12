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villámárvíz

Újabb villámárvíz pusztított Nepálban, házakat és hidakat sodort el az áradás – videó

24 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Súlyos természeti katasztrófa sújtotta Nepál középső részét, ahol az áradás egész településeket öntött el, és jelentős károkat okozott az infrastruktúrában. A villámárvíz következtében öt ember eltűnt, több százan pedig kénytelenek voltak elhagyni otthonukat. A hatóságok nagyszabású mentőakciót indítottak, miközben a katasztrófa pontos kiváltó okát továbbra is vizsgálják.
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villámárvízNepáláradás

Villámárvíz pusztított vasárnap Nepál középső részén, Gorkha körzetében, ahol a megáradt Budhi Gandaki folyó házakat és hidakat sodort el. Az áradás akkor érte el a térséget, amikor a helyiek a Dashain, Nepál legnagyobb és leghosszabb ünnepének kezdetére készültek – számolt be róla a BBC.

Nepál, árvíz, áradás, természeti katasztrófa, Gorkha, Budhi Gandaki, eltűnt emberek, mentőakció, földcsuszamlás, kitelepítés, áradás Nepálban, házak pusztulása, A villámárvíz következtében legalább két falut elmosott az ár Gorkha körzetében This video grab made from an AFPTV video taken on October 11, 2026 shows flood water destroying buildings along the Budhi Gandaki river, following a flash flood caused by a dry landslide, at Sallari Chumnubri in Nepal's Gorkha district on October 11, 2026. Flash floods surge along Nepals Budhi Gandaki river, destroying buildings and sending muddy waters through the surrounding area.More than 1,400 people died and over 5,000 remain missing after the catastrophic flood hit Nepal on August 26, which was triggered by a mountain and glacier collapse on the China-Nepal border. (Photo by Sovit Shrestha / AFPTV / AFP)
A villámárvíz következtében legalább két falut elmosott az ár Gorkha körzetében
Fotó: SOVIT SHRESTHA / AFPTV

A nepáli Nemzeti Katasztrófakockázat-csökkentési és -kezelési Hatóság tájékoztatása szerint a természeti katasztrófa következtében 204 lakóház rongálódott meg, és több mint 650 ember vált érintetté.

A legsúlyosabb károk a Gorkha körzetben található Chumanubri vidéki községben keletkeztek. Nima Lama, a község vezetője elmondta, hogy legalább két falut teljesen elmosott az ár, és több híd is megsemmisült.

Az öt eltűnt feltehetően állattenyésztő volt. A helyi vezető közlése szerint mintegy száz szarvasmarhának is nyoma veszett.

Több száz mentőegységet mozgósítottak a villámárvíz után

A hatóságok eddig 95 embert, köztük kilenc külföldi állampolgárt mentettek ki az áradással érintett területekről.

A mentési munkálatokban több mint 700 biztonsági alkalmazott vesz részt, akiket elsősorban a legsúlyosabban érintett Gorkha körzetbe vezényeltek. A nepáli hadsereg négy helikoptert is mozgósított a kutatási és mentési műveletekhez.

A hatóságok egyelőre nem erősítettek meg halálos áldozatokat.

A helyiek közül sokan a közeli erdőkbe és magasabban fekvő területekre menekültek, miután figyelmeztetést kaptak a közeledő áradásról.

Ganesh Karki, Jagatbagar egyik lakosa a The Kathmandu Postnak elmondta, hogy kora reggel telefonon értesítették őket a veszélyről. A folyó vízszintje gyorsan emelkedett, ezért elhagyták otthonaikat, és mintegy 500 méterrel magasabban fekvő területen kerestek menedéket.

A férfi beszámolója szerint a víz körülbelül 15 perces időszakokban zúdult végig a településen, majd átmenetileg visszahúzódott. Ez a jelenség a délelőtt folyamán többször megismétlődött. Hozzátette, hogy a lakosok félnek éjszakára visszatérni otthonaikba.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a pusztító áradást

A villámárvíz pontos kiváltó oka továbbra sem ismert. Az egyik feltételezés szerint egy földcsuszamlás átmenetileg elzárhatta a Budhi Gandaki folyót vagy valamelyik mellékfolyóját, a feltorlódott víz pedig később áttörhette a természetes torlaszt.

A nepáli hadsereg légi felderítést végzett a térségben, és arról tájékoztatta a katasztrófavédelmi hatóságot, hogy az áradást egy folyásirányban feljebb kialakult torlasz átszakadása okozhatta.

Más feltételezések szerint egy gleccser összeomlása is szerepet játszhatott a katasztrófában. A szakértők azonban egyelőre nem tudták megerősíteni ezt az elméletet, mivel a sűrű felhőzet akadályozta a megfelelő minőségű műholdfelvételek készítését.

Augusztusban is súlyos katasztrófa pusztított Nepálban

Nem ez az első súlyos természeti katasztrófa Nepálban az elmúlt időszakban. Augusztus 26-án pusztító villámárvíz sújtotta a nepáli–kínai határ térségét, amely egész településeket öntött el, épületeket, hidakat és utakat sodort magával. Egy nappal később már közel 1500 embert kerestek eltűntként, köztük három magyar állampolgárt is.

A katasztrófát egy gleccser- és sziklaomlás előzte meg, amely hatalmas sár- és törmelékárat indított el. A pusztítás vízerőműveket is érintett, több alagutat elzárt a törmelék. A mentőcsapatok napokkal később is kutattak a túlélők után: kilenc nappal a katasztrófa után két vízerőművi dolgozót mentettek ki élve egy alagútból.

A katasztrófa után nemzeti gyásznapot is hirdettek Nepálban. Két héttel a villámárvíz után még mindig folyt a kutatás, mivel három betemetett vízerőmű-alagútban akár 121 ember is rekedhetett. Az addigi összesítés szerint Nepálban és Tibetben legalább 1399 ember meghalt, több mint 5400 embert pedig eltűntként tartottak nyilván. A túlélők eközben a sár és a romok között próbálták menteni megmaradt értékeiket, és megkezdeni az újjáépítést.

 

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