Ritka és rendkívül fertőző vírus miatt riadóztatták a hatóságokat

Egy ritka Ebola-változatot mutattak ki annál a kenyai férfinál, aki szombaton repülővel érkezett vissza hazájába a Kongói Demokratikus Köztársaságból. A beteg nem sokkal később meghalt, ezért attól tartanak, hogy a vírus továbbterjedhetett.

Nincs jóváhagyott vakcina a Kenyában azonosított vírus ellen.

Fotó: SEROS MUYISA / AFP

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A férfi hét éve élt Kongóban, és körülbelül egy hónappal az utazása előtt betegedett meg. Ez idő alatt több helyi kórházban is kezelték.

Aden Duale kenyai egészségügyi miniszter közlése szerint a beteg szombaton repült Nairobiba. A repülőtéren átesett a szokásos egészségügyi ellenőrzésen, majd egyik hozzátartozója egy fővárosi kórházba vitte.

Állapota ezt követően súlyosbodott: láz, hidegrázás, rendkívüli fáradtság, gyengeség, fájdalmas nyelés, izomfájdalom és bőr alatti vérzés jelentkezett nála. Tünetei és utazási előzményei alapján az orvosok vírusos vérzéses lázra gyanakodtak.

A laboratóriumi vizsgálat kimutatta, hogy a férfi a ritka és erősen fertőző Bundibugyo Ebola-vírussal fertőződött meg. A forrás szerint ehhez a változathoz jelenleg nem áll rendelkezésre jóváhagyott vakcina vagy kezelés.

A hatóságok eddig 28 kontaktot azonosítottak, köztük családtagokat és egészségügyi dolgozókat.

A jelenlegi kongói járványban a közlés szerint már több mint nyolcezer fertőzést regisztráltak, és négyezernél is többen meghaltak. A vírus korábban Ugandába is átterjedt, ahol húsz esetet és két halálesetet jelentettek, az Egészségügyi Világszervezet azonban augusztusban Ebola-mentesnek nyilvánította az országot.

Az Ebola fertőzött élő vagy elhunyt emberek testnedveivel való közvetlen érintkezéssel terjed. Lázat, hányást és hasmenést okozhat, súlyos esetben pedig belső és külső vérzés is kialakulhat.