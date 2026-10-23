A kórházban hunyt el a páciens: először fertőzött meg embert a Shamonda-vírus

Az egészségügyi tisztviselők megerősítették, hogy a Shamonda-vírussal fertőződött meg egy páciens Franciaországban: a beteg október elején vesztette életét, és aki feltehetően szúnyogcsípéssel kapta el a vírust.

Először kapta el ember a Shamonda-vírust / Fotó: 123RF (Képünk illusztráció)

Először kapta el ember a Shamonda-vírust

A Shamonda-vírusról - amely a szúnyogokon keresztül terjed -, eddig úgy vélték, emberre nem fertőző, mivel idáig kizárólag szarvasmarhákban, juhokban, kecskékben, alpakákban és lovakban mutatták ki.

Úgy tudni, az áldozat súlyos betegen érkezett kórházba, és neurológiai szövődményeket tapasztalt, amelyekről úgy gondolják, nagy valószínűséggel összefüggésben állhatnak a vírussal. Kiemelték, a páciens gyenge immunrendszerű volt, ami miatt sokkal fogékonyabbá vált a fertőző vírusokra, így az egészségügyi tisztviselők ezt egy kivételes esetnek tekintik. Az sem tisztázott még, a halálában a vírus játszott-e szerepet.

Annak ellenére, hogy a Shamonda-vírust már évtizedek óta terjed Afrikában és Ázsiában, korábban soha nem észlelték emberekben

- húzták alá.

A hatóságok jelenleg még vizsgálják, hogyan terjedhetett át a vírus emberre, mialatt az sem világos, milyen tüneteket okoz emberek esetében. Az állatoknál a Shamonda-vírus lázat és levertséget, súlyos hasmenést, étvágytalanságot, valamint vetélést okozhat, ugyanakkor felnőtt állatok esetében csak ritkán végzetes.

Az Egyesült Királyság kormánya a felfedezés után arra figyelmeztetett, ez az eset megerősíti, hogy a vírus jelen van a Brit-szigeteken és Nagy-Britannia közvetlen közelében, rávilágítva az északnyugat-európai további terjedés lehetőségére. A hatóságok azóta megerősítették, a lakosságra nézve nincsen aktív veszély. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) mindeközben figyelemmel kíséri a helyzetet, és a francia, valamint európai partnerekkel együttműködve vizsgálják a fertőzés lehetséges közegészségügyi következményeit. A történteket az Egészségügyi Világszervezetnek (World Health Organization, WHO) is jelentették - írja a The Sun.

Mi az a Shamonda-vírus? A Shamonda-vírus egy rovarok által terjesztett vírus, amely elsősorban a haszonállatokat, különösen a szarvasmarhákat érinti, és szúnyogok terjesztik. Először Nigériában azonosították az 1960-as évek közepén, azóta pedig szórványosan észlelték Afrikában és Japánban, idén pedig több európai országban is terjedni kezdett.