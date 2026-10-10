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szakadékba zuhant

Fékezhetetlenné vált a tehervonat, tizenegy vagon zuhant a szakadékba - videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Kisiklott egy gabonát szállító tehervonat szombat reggel a horvátországi Fiume közelében, miután meghibásodtak a fékjei. A szerelvény tizenegy vagonja a szakadékba zuhant, a balesetben senki sem sérült meg, de jelentős anyagi kár keletkezett.
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szakadékba zuhantszerelvénybaleset

A Transagent tehervonata szombaton 9 óra 25 perckor siklott ki a horvátországi Meja állomás bejáratánál. A Fiume felé tartó szerelvény mozdonyvezetője még a baleset előtt jelezte a forgalomirányítónak, hogy meghibásodtak a fékek, és nem tudja megállítani a vonatot – írta a horvát Index a HŽ Infrastruktura közlése alapján.

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Tizenegy tehervagon zuhant a szakadékba Fiume közelében, meghibásodtak a vonatfékek
Fotó: Facebook/Képernyőfotó

Röviddel később a szerelvény kisiklott: 

tizenegy vagon a mélybe zuhant, míg a mozdony és két kocsi az állomás területén maradt.

A baleset miatt a Plase–Meja közötti vasúti szakaszt és a Meja állomást lezárták a forgalom elől. A helyszínről a Horvát Mozdonyvezetők Szakszervezete videófelvételt is közzétett.

A horvátországi vonatbalesetben szerencsére senki sem sérült meg, Magyarországon azonban tragédiával indult a csütörtök reggel: a záhonyi vasútvonalon, Pátroha és Demecser között halálra gázolt egy embert a vonat.

 

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