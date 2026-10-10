Fékezhetetlenné vált a tehervonat, tizenegy vagon zuhant a szakadékba - videó

A Transagent tehervonata szombaton 9 óra 25 perckor siklott ki a horvátországi Meja állomás bejáratánál. A Fiume felé tartó szerelvény mozdonyvezetője még a baleset előtt jelezte a forgalomirányítónak, hogy meghibásodtak a fékek, és nem tudja megállítani a vonatot – írta a horvát Index a HŽ Infrastruktura közlése alapján.
Röviddel később a szerelvény kisiklott:
tizenegy vagon a mélybe zuhant, míg a mozdony és két kocsi az állomás területén maradt.
A baleset miatt a Plase–Meja közötti vasúti szakaszt és a Meja állomást lezárták a forgalom elől. A helyszínről a Horvát Mozdonyvezetők Szakszervezete videófelvételt is közzétett.
A horvátországi vonatbalesetben szerencsére senki sem sérült meg, Magyarországon azonban tragédiával indult a csütörtök reggel: a záhonyi vasútvonalon, Pátroha és Demecser között halálra gázolt egy embert a vonat.