Kigyulladt egy vonat, menekülniük kellett az utasoknak - videó

Továbbra is jelentős késésekkel közlekednek a vonatok Barcelona és Madrid között, miután hétfő délután kigyulladt egy AVE nagy sebességű szerelvény Zaragoza közelében. A Madridból Figueresbe tartó vonat hátsó vezetőfülkéjében 16 óra után észlelték a tüzet Ricla közelében. A fedélzeten tartózkodó 283 utast kimenekítették, súlyos sérülésről nem érkezett hír. Egy nőnek és egy mozgásában korlátozott utasnak orvosi segítségre volt szüksége, egy ember pánikrohamot, egy másik migrénes rohamot kapott.

Negyven vonat és 11 ezer utas: káoszt okozott a spanyolországi tűz. Kép: X

Lángra kapott egy nagy sebességű vonat, összeomlott a Barcelona–Madrid közlekedés

A lángok a mozdonyt és a következő kocsi hozzá legközelebb eső részét érintették. Egy utas elmondása szerint menet közben megszólalt a riasztó, majd sűrű füstöt és tüzet láttak a szerelvény végén. Az emberek az első kocsikba húzódtak.

Estación de Atocha colapsada, abarrotada de gente sin apenas asientos, con trenes demorados o que se tarda en embarcar una locura. Y si, se que la LAV Barcelona Madrid está cortada está tarde, y a esa gente no le dejan pasar el control de seguridad, así que peor aún. Gran trabajo pendiente al siguiente gobierno en esta materia... #AVE #Atocha #Madrid @adif — Javier Tudela (@javielon95) October 12, 2026

A vonat olyan területen állt meg, amelyet közúton nehezen lehetett megközelíteni. Az utasok emberi láncot alkottak a csomagok lepakolásához, miközben a buszok csak mintegy két kilométerre tudtak megállni. Az első csoportot este háromnegyed nyolc körül vitték Zaragozába.

A tűz miatt hétfőn délután négy és este nyolc óra között szünetelt a forgalom. Éjszaka újraindultak a járatok, ám Ricla és Plasencia de Jalón között csak egy vágány használható, amíg el nem szállítják a kiégett szerelvényt.

🚨 3 horas esperando. El fuego ya está apagado, pero los pasajeros siguen en medio del campo, sin saber cómo continuarán el viaje. Ahora los propios pasajeros sacan las maletas del tren formando una cadena humana. @Renfe #AVE #Ricla #Renfe https://t.co/vDoZleATbN — Jaime (@jaime_deco) October 12, 2026

Az incidens körülbelül 40 vonatot és több mint 11 ezer embert érintett.

Tömegek várakoztak többek között a barcelonai Sants, a madridi Atocha és a zaragozai pályaudvaron.

A Renfe szerint a vonat minden előírt ellenőrzésen átesett. A tűz okát egyelőre vizsgálják.