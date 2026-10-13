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tűz

Kigyulladt egy vonat, menekülniük kellett az utasoknak - videó

55 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Kigyulladt egy csaknem 300 utast szállító nagy sebességű vonat Aragónia területén, ezért órákra leállt a közlekedés Barcelona és Madrid között. A történtek mintegy 40 járatot és több mint 11 ezer utast érintettek, a fennakadások pedig kedden is folytatódtak.
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tűzvonatbarcelona

Továbbra is jelentős késésekkel közlekednek a vonatok Barcelona és Madrid között, miután hétfő délután kigyulladt egy AVE nagy sebességű szerelvény Zaragoza közelében. A Madridból Figueresbe tartó vonat hátsó vezetőfülkéjében 16 óra után észlelték a tüzet Ricla közelében. A fedélzeten tartózkodó 283 utast kimenekítették, súlyos sérülésről nem érkezett hír. Egy nőnek és egy mozgásában korlátozott utasnak orvosi segítségre volt szüksége, egy ember pánikrohamot, egy másik migrénes rohamot kapott.

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Negyven vonat és 11 ezer utas: káoszt okozott a spanyolországi tűz. Kép: X

Lángra kapott egy nagy sebességű vonat, összeomlott a Barcelona–Madrid közlekedés

A lángok a mozdonyt és a következő kocsi hozzá legközelebb eső részét érintették. Egy utas elmondása szerint menet közben megszólalt a riasztó, majd sűrű füstöt és tüzet láttak a szerelvény végén. Az emberek az első kocsikba húzódtak.

A vonat olyan területen állt meg, amelyet közúton nehezen lehetett megközelíteni. Az utasok emberi láncot alkottak a csomagok lepakolásához, miközben a buszok csak mintegy két kilométerre tudtak megállni. Az első csoportot este háromnegyed nyolc körül vitték Zaragozába.

A tűz miatt hétfőn délután négy és este nyolc óra között szünetelt a forgalom. Éjszaka újraindultak a járatok, ám Ricla és Plasencia de Jalón között csak egy vágány használható, amíg el nem szállítják a kiégett szerelvényt.

Az incidens körülbelül 40 vonatot és több mint 11 ezer embert érintett. 

Tömegek várakoztak többek között a barcelonai Sants, a madridi Atocha és a zaragozai pályaudvaron.

A Renfe szerint a vonat minden előírt ellenőrzésen átesett. A tűz okát egyelőre vizsgálják.

 

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