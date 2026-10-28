Legalább 68-ra emelkedett a szerda reggeli vonatbaleset halálos áldozatainak száma a spanyolországi Toledo tartományban, ahol egy nagysebességű AVE-szerelvény hátulról belerohant egy álló Iryo-vonatba. A balesetben több mint 179-en megsérültek.

Spanyolországi vonatbaleset: gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt indíthatnak eljárást. Fotó: Northfoto / Contacto via ZUMA Press

Gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt indíthatnak eljárást spanyolországi vonatbaleset ügyében

Az El País beszámolója szerint helyszínre látogató Pedro Sánchez miniszterelnök alapos vizsgálatot ígért a mulasztások feltárására. Hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy Spanyolországban egy éven belül két súlyos baleset is történjen a nagysebességű vasúthálózaton.

Oscar Puente közlekedési miniszter "megmagyarázhatatlannak" nevezte a körülményeket. Elmondása szerint a pályaszakaszon meghibásodott az LZB automatikus biztonsági rendszer, ami miatt az Iryo-szerelvény megállt, a forgalomirányító központ mégis engedélyezte a mögötte érkező AVE-vonat továbbhaladását.

A Csendőrség (Guardia Civil) és a Vasúti Balesetvizsgáló Bizottság (CIAF) már megkezdte annak a diszpécsernek a kihallgatását, aki a Madrid-Sevilla vonal forgalmát szabályozta a baleset során. A felmerült adatok alapján gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés gyanújával indulhat bírósági eljárás az ügyben.