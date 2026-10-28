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Spanyolországi vonatbaleset: gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt indíthatnak eljárást

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vonatbaleset

Spanyolországi vonatbaleset: gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt indíthatnak eljárást

49 perce
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Legalább 68-ra nőtt a szerda reggeli toledói vonatkatasztrófa halálos áldozatainak száma. A hatóságok a vasúti irányítóközpont munkatársát hallgatják ki, mert a biztonsági rendszer hibája ellenére engedélyt adtak a nagysebességű AVE-vonatnak a pályán veszteglő Iryo-szerelvény mögötti haladásra. Pedro Sánchez miniszterelnök alapos vizsgálatot és a mulasztások feltárását ígérte a vonatbaleset ügyében.
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vonatbalesetSpanyolországtragédia

Legalább 68-ra emelkedett a szerda reggeli vonatbaleset halálos áldozatainak száma a spanyolországi Toledo tartományban, ahol egy nagysebességű AVE-szerelvény hátulról belerohant egy álló Iryo-vonatba. A balesetben több mint 179-en megsérültek.

Spanyolországi vonatbaleset: gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt indíthatnak eljárást
Spanyolországi vonatbaleset: gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt indíthatnak eljárást. Fotó: Northfoto / Contacto via ZUMA Press

Gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt indíthatnak eljárást spanyolországi vonatbaleset ügyében

Az El País beszámolója szerint helyszínre látogató Pedro Sánchez miniszterelnök alapos vizsgálatot ígért a mulasztások feltárására. Hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy Spanyolországban egy éven belül két súlyos baleset is történjen a nagysebességű vasúthálózaton.

Oscar Puente közlekedési miniszter "megmagyarázhatatlannak" nevezte a körülményeket. Elmondása szerint a pályaszakaszon meghibásodott az LZB automatikus biztonsági rendszer, ami miatt az Iryo-szerelvény megállt, a forgalomirányító központ mégis engedélyezte a mögötte érkező AVE-vonat továbbhaladását.

A Csendőrség (Guardia Civil) és a Vasúti Balesetvizsgáló Bizottság (CIAF) már megkezdte annak a diszpécsernek a kihallgatását, aki a Madrid-Sevilla vonal forgalmát szabályozta a baleset során. A felmerült adatok alapján gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés gyanújával indulhat bírósági eljárás az ügyben.

 

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