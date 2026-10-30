2026. október 28-án reggel a spanyolországi Madrid-Sevilla vonalon egy nagysebességű AVE-szerelvény hátulról belerohant a magánvasúttársaság síneken veszteglő Iryo-vonatába. A vonatbaleset halálos áldozatainak száma már 69-re nőt, miközben a sérültek száma meghaladja a 180-at. A tragédia után azonnal vizsgálat indult, amely során felmerült a műszaki hiba és az emberi mulasztás - utóbbi gyanúját most a spanyol közlekedési miniszter is megerősítette.

Megszólalt a spanyol közlekedési miniszter: ez okozhatta a halálos vonatbalesetet. Fotó: THOMAS COEX / AFP

A jelek arra utalnak, hogy a forgalomirányító központban történt hiba okozta az urdai halálos vasúti szerencsétlenség - mondta Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter pénteki madridi sajtótájékoztatóján.

Vizsgálunk minden döntést, minden kommunikációt és minden lehetséges rendszerszintű hibát

- fogalmazott a tárcavezető, aki szerint kulcsfontosságú tisztázni: mi történt az irányítóközpontban az ütközést megelőző 17 percben.

Szavai szerint az irányítóközpontban lévők láthatták a képernyőn, hogy az egyik vonat közeledik, míg a másik mozdulatlanul áll ugyanazon a vágányon. Kijelentette, hogy egyetlen munkavállalót sem fog "pajzsként maga elé tartani", és a felelősségre vonási folyamatot sem fogja manipulálni - jegyezte meg.

Rekonstruálták a vonatbaleset előtti perceket

A Puente által korábban ismertetett rekonstrukció szerint 8:30 körül informatikai hiba miatt leállt az LZB automatikus biztonsági rendszer. A rendszer a protokollnak megfelelően hat szerelvényt állított meg az érintett, 63 kilométeres szakaszon.

Az irányítás ezután kézi üzemmódra váltott. Körülbelül 8:36-kor az atocha-i központ egyik munkatársa engedélyt adott a vonatoknak arra, hogy normál módon folytassák útjukat. Az AVE ezt követően 25 kilométert tett meg, mielőtt 8:53 körül hátulról belerohant az álló Iryóba.