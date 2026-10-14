Súlyos vonatbaleset történt, több kocsi is kisiklott, rengeteg a sérült Pakisztánban – galéria

A vonatbaleset október 13-án, kedden kora reggel történt a közép-pakisztáni Pandzsáb tartományban, Sher Shah városában, Multan közelében. A vonat a déli kikötővárosból, Karacsiból tartott az ország északnyugati részén fekvő Peshavar felé, amikor kisiklott.

A vonatbaleset következtében öten meghaltak, további 35 ember megsérült

Fotó: AFP

A vasúttársaság szóvivője, Kaleem Akhtar szerint a mentőegységek kimenekítették a sérülteket mind a 14 kocsiból, majd megkezdték a helyszín biztosítását. A mentők és a mentőápolók rövid időn belül a baleset helyszínére érkeztek – írja az AP News.

Öten meghaltak, 35-en megsérültek

A hatóságok tájékoztatása szerint négy áldozat holttestét a helyszínen emelték ki, a sérülteket pedig kórházba vitték. Egy további sérült azonban még azelőtt meghalt, hogy eljuthatott volna az egészségügyi intézménybe.

A balesetben így összesen öt ember vesztette életét, 35-en pedig megsérültek.

Asif Ali Zardari pakisztáni elnök és Shehbaz Sharif miniszterelnök külön közleményben fejezte ki részvétét, és arra szólította fel az illetékeseket, hogy biztosítsák a sérültek megfelelő orvosi ellátását.

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