Súlyos vonatbaleset történt, több kocsi is kisiklott, rengeteg a sérült Pakisztánban – galéria

A vonatbaleset október 13-án, kedden kora reggel történt a közép-pakisztáni Pandzsáb tartományban, Sher Shah városában, Multan közelében. A vonat a déli kikötővárosból, Karacsiból tartott az ország északnyugati részén fekvő Peshavar felé, amikor kisiklott.
A vasúttársaság szóvivője, Kaleem Akhtar szerint a mentőegységek kimenekítették a sérülteket mind a 14 kocsiból, majd megkezdték a helyszín biztosítását. A mentők és a mentőápolók rövid időn belül a baleset helyszínére érkeztek – írja az AP News.
Öten meghaltak, 35-en megsérültek
A hatóságok tájékoztatása szerint négy áldozat holttestét a helyszínen emelték ki, a sérülteket pedig kórházba vitték. Egy további sérült azonban még azelőtt meghalt, hogy eljuthatott volna az egészségügyi intézménybe.
A balesetben így összesen öt ember vesztette életét, 35-en pedig megsérültek.
Asif Ali Zardari pakisztáni elnök és Shehbaz Sharif miniszterelnök külön közleményben fejezte ki részvétét, és arra szólította fel az illetékeseket, hogy biztosítsák a sérültek megfelelő orvosi ellátását.
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Pakisztánban visszatérő problémát jelentenek a vonatbalesetek
Pakisztán vasúti hálózatát évtizedek óta alulfinanszírozottság, elavult sínek és korszerűtlen jelzőberendezések jellemzik.
Ezek a problémák hozzájárulnak ahhoz, hogy az országban rendszeresen történnek súlyos vasúti szerencsétlenségek.
2023-ban egy másik személyvonat tíz kocsija siklott ki Pakisztán déli részén. Abban a balesetben 30 ember meghalt, és több mint 90-en megsérültek.
A mostani szerencsétlenség körülményeiről és a kisiklás pontos okáról egyelőre nem közöltek további részleteket.