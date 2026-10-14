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vonatbaleset

Súlyos vonatbaleset történt, több kocsi is kisiklott, rengeteg a sérült Pakisztánban – galéria

55 perce
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Súlyos vasúti szerencsétlenség történt Pakisztán középső részén, miután kisiklott egy személyvonat, a mentőegységeknek pedig több tucat utast kellett kimenekíteniük. A vonatbaleset következtében öten meghaltak, további 35 ember megsérült, miután a Karacsi és Peshavar között közlekedő szerelvény 14 kocsiját érintette a szerencsétlenség.
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A vonatbaleset október 13-án, kedden kora reggel történt a közép-pakisztáni Pandzsáb tartományban, Sher Shah városában, Multan közelében. A vonat a déli kikötővárosból, Karacsiból tartott az ország északnyugati részén fekvő Peshavar felé, amikor kisiklott.

Rescue workers search for the victims following the derailment of passenger train Rehman Baba Express on the outskirts of Multan on October 13, 2026. (Photo by Shahid Saeed MIRZA / AFP), vonatbaleset
A vonatbaleset következtében öten meghaltak, további 35 ember megsérült
Fotó: AFP

A vasúttársaság szóvivője, Kaleem Akhtar szerint a mentőegységek kimenekítették a sérülteket mind a 14 kocsiból, majd megkezdték a helyszín biztosítását. A mentők és a mentőápolók rövid időn belül a baleset helyszínére érkeztek – írja az AP News.

Öten meghaltak, 35-en megsérültek

A hatóságok tájékoztatása szerint négy áldozat holttestét a helyszínen emelték ki, a sérülteket pedig kórházba vitték. Egy további sérült azonban még azelőtt meghalt, hogy eljuthatott volna az egészségügyi intézménybe.

A balesetben így összesen öt ember vesztette életét, 35-en pedig megsérültek.

Asif Ali Zardari pakisztáni elnök és Shehbaz Sharif miniszterelnök külön közleményben fejezte ki részvétét, és arra szólította fel az illetékeseket, hogy biztosítsák a sérültek megfelelő orvosi ellátását.

A képre kattintva galéria nyílik:

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Galéria: Horror a síneken – kisiklott egy személyvonat, többen meghaltak
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Mentőalakulatok keresik az áldozatokat a Rehman Baba Express személyvonat kisiklása után. Legalább hét ember meghalt és negyvenen megsérültek a Pakisztánban történt balesetben

Pakisztánban visszatérő problémát jelentenek a vonatbalesetek

Pakisztán vasúti hálózatát évtizedek óta alulfinanszírozottság, elavult sínek és korszerűtlen jelzőberendezések jellemzik.

Ezek a problémák hozzájárulnak ahhoz, hogy az országban rendszeresen történnek súlyos vasúti szerencsétlenségek.

2023-ban egy másik személyvonat tíz kocsija siklott ki Pakisztán déli részén. Abban a balesetben 30 ember meghalt, és több mint 90-en megsérültek.

A mostani szerencsétlenség körülményeiről és a kisiklás pontos okáról egyelőre nem közöltek további részleteket.

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