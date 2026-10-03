Vonat elé hajtott egy fiatal sofőr, négy ember halálát okozva ezzel – három nappal a tragédia előtt szerzett jogosítványt

A vonatbaleset csütörtökön történt a romániai Galac megyében, amikor egy furgon a működő fény- és hangjelzés ellenére egy vasúti átjáróban a sínekre hajtott. A járművet a Bukarest–Iași útvonalon közlekedő személyvonat elütötte.

A vonatbaleset egy vasúti átjáróban történt

Fotó: Katasztrófavédelem / Maszol

A furgonban utazó négy ember – a 26 éves sofőr, egy 64 éves férfi, egy 45 éves nő és egy hétéves kislány – a helyszínen életét vesztette. A vonat az ütközés után mintegy 300–400 méteren keresztül sodorta maga előtt a járművet.

A Maszol beszámolója szerint a furgont vezető 26 éves nő mindössze három nappal a tragédia előtt szerezte meg vezetői engedélyét.

A térfigyelő kamerák felvételei alapján a járművet eredetileg a 64 éves férfi vezette, aki röviddel a baleset előtt helyet cserélt a fiatal nővel. A 26 éves sofőr ezt követően mindössze néhány száz métert tett meg a furgonnal, mielőtt a vasúti átjáróhoz ért.