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vonatbaleset

Vonat elé hajtott egy fiatal sofőr, négy ember halálát okozva ezzel – három nappal a tragédia előtt szerzett jogosítványt

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Négy ember, köztük egy hétéves kislány vesztette életét, amikor egy furgon egy személyvonat elé hajtott egy vasúti átjáróban. A vonatbaleset előtt nem sokkal helyet cserélt egymással a jármű két utasa, a volánhoz ülő 26 éves nő pedig mindössze három nappal korábban szerezte meg a jogosítványát.
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vonatbalesetRomániatragédia

A vonatbaleset csütörtökön történt a romániai Galac megyében, amikor egy furgon a működő fény- és hangjelzés ellenére egy vasúti átjáróban a sínekre hajtott. A járművet a Bukarest–Iași útvonalon közlekedő személyvonat elütötte.

Románia, Galac megye, vasúti átjáró, Bukarest–Iași vonat, halálos baleset, jogosítvány, rendőrségi nyomozás A vonatbaleset egy vasúti átjáróban történt
A vonatbaleset egy vasúti átjáróban történt
Fotó: Katasztrófavédelem / Maszol

A furgonban utazó négy ember – a 26 éves sofőr, egy 64 éves férfi, egy 45 éves nő és egy hétéves kislány – a helyszínen életét vesztette. A vonat az ütközés után mintegy 300–400 méteren keresztül sodorta maga előtt a járművet.

A Maszol beszámolója szerint a furgont vezető 26 éves nő mindössze három nappal a tragédia előtt szerezte meg vezetői engedélyét.

A térfigyelő kamerák felvételei alapján a járművet eredetileg a 64 éves férfi vezette, aki röviddel a baleset előtt helyet cserélt a fiatal nővel. A 26 éves sofőr ezt követően mindössze néhány száz métert tett meg a furgonnal, mielőtt a vasúti átjáróhoz ért.

Büntetőeljárás indult a vonatbaleset után

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított büntetőeljárást. A hatóságok a vonatbaleset körülményeinek vizsgálata mellett arra is választ keresnek, hogy a 64 éves férfi és a 26 éves nő miért cserélt helyet közvetlenül a tragédia előtt.

 

 

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