Vonat gázolt halálra egy 27 éves férfit – a rendőrség nyomozást indított

Vonatgázolás történt csütörtök délelőtt a Maros megyei Dédánál. A balesetben egy 27 éves férfi életét vesztette, miután elütötte egy személyvonat a vasútállomás kijáratánál – számolt be róla a Maszol.ro.

A halálos vonatgázolás áldozata egy 27 éves Maros megyei férfi

Fotó: Pexels / Illusztráció

A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a vasúti közlekedési rendőrséget 10 óra 50 perc körül értesítették a történtekről.

Az elsődleges vizsgálatok alapján a Déda–Marosvásárhely útvonalon közlekedő R10733-as személyvonat a dédai vasútállomásról Szászrégen irányába haladt, amikor elütött egy 27 éves, Marosoroszfalu (Rușii-Munți) községből származó férfit. A fiatalember a helyszínen életét vesztette.

Vizsgálják a halálos vonatgázolás körülményeit

A balesetet követően a mozdonyvezetőt alkoholszondával ellenőrizték, a vizsgálat eredménye negatív lett.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított nyomozást. Az eljárás célja annak megállapítása, hogy pontosan milyen körülmények között történt a halálos baleset.