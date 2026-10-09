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vonatgázolás

Vonat gázolt halálra egy 27 éves férfit – a rendőrség nyomozást indított

22 perce
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Halálos vasúti baleset történt csütörtök délelőtt a Maros megyei Dédánál, ahol egy személyvonat elütött egy 27 éves férfit. A vonatgázolás a vasútállomás kijáratánál történt, a Marosvásárhely felé közlekedő szerelvény Szászrégen irányába tartott. A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit.
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vonatgázolásmaros megyehalálos baleset

Vonatgázolás történt csütörtök délelőtt a Maros megyei Dédánál. A balesetben egy 27 éves férfi életét vesztette, miután elütötte egy személyvonat a vasútállomás kijáratánál – számolt be róla  a Maszol.ro.

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A halálos vonatgázolás áldozata egy 27 éves Maros megyei férfi
Fotó: Pexels / Illusztráció

A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a vasúti közlekedési rendőrséget 10 óra 50 perc körül értesítették a történtekről.

Az elsődleges vizsgálatok alapján a Déda–Marosvásárhely útvonalon közlekedő R10733-as személyvonat a dédai vasútállomásról Szászrégen irányába haladt, amikor elütött egy 27 éves, Marosoroszfalu (Rușii-Munți) községből származó férfit. A fiatalember a helyszínen életét vesztette.

Vizsgálják a halálos vonatgázolás körülményeit

A balesetet követően a mozdonyvezetőt alkoholszondával ellenőrizték, a vizsgálat eredménye negatív lett.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított nyomozást. Az eljárás célja annak megállapítása, hogy pontosan milyen körülmények között történt a halálos baleset.

 

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