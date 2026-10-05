Tényleg veszélyes a vörös hús mindennapi fogyasztása? Sokakat megdöbbenthet a válasz

A marha-, sertés- és bárányhús sokak étrendjének része, ráadásul értékes fehérjeforrás, valamint vasat, cinket és B12-vitamint is tartalmaz. A vörös hús egészségügyi hatásairól szóló kutatások mégis eltérő következtetésekre jutottak.

A vörös hús egészségügyi hatásairól szóló kutatások eltérő következtetésekre jutottak

Fotó: Pixabay

Egy 2022-es, több évtizedes vizsgálatokat összegző elemzés például gyengének minősítette a feldolgozatlan vörös hús és több betegség közötti kapcsolat bizonyítékait.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kockázatok egyáltalán nem léteznek. A kutatók szerint a bizonytalanság egyik oka, hogy az eredmények jelentősen eltérnek egymástól, és a legtöbb vizsgálat nem tudja teljes bizonyossággal elkülöníteni az étrend más elemeinek hatását.

Nem mindegy, hogy friss húsról vagy felvágottról van szó

A vörös húsok közé tartozik

a marha,

a sertés,

a borjú,

a bárány,

a kecske

és a ló húsa is.

A feldolgozott húskészítmények külön csoportot alkotnak, ide sorolják többek között a sonkát, a bacont, a szalámit, a virslit és egyes kolbászféléket, amelyeket sózással, füstöléssel, pácolással vagy más eljárással tartósítanak.

A kutatások egyik visszatérő megállapítása, hogy a feldolgozott húsok esetében erősebb és következetesebb egészségügyi összefüggések figyelhetők meg, mint a feldolgozatlan vörös húsnál.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Mit találtak a daganatos betegségekről?

A World Cancer Research Fund értékelése szerint a feldolgozott hús fogyasztása bizonyítottan összefügg a vastag- és végbélrák kialakulásával, míg a vörös hús esetében csak valószínűsíthető az összefüggés.

Egy 2021-es, korábbi kutatásokat összesítő elemzésben a legtöbb vörös húst fogyasztók körében 10 százalékkal magasabb vastagbélrák-előfordulást mértek a legkevesebbet fogyasztókhoz képest.

A feldolgozott húsoknál ugyanez a különbség 18 százalék volt – írja a Live Well News.

Ezek az adatok azonban nem bizonyítják, hogy önmagában a húsfogyasztás okozta a betegségeket. A vizsgálatok megfigyelésesek, vagyis a kutatók az emberek étkezési szokásait és későbbi egészségi állapotát vetették össze.

A szívbetegség és a cukorbetegség kockázata is felmerült

A vörös hús és a szív- és érrendszeri betegségek kapcsolatát vizsgáló, 2023-as metaanalízis mind a feldolgozott, mind a feldolgozatlan hús fogyasztását magasabb kockázattal hozta összefüggésbe.

Az elemzés szerint napi 50 gramm feldolgozott hús fogyasztása 26 százalékkal magasabb szív- és érrendszeri kockázattal társult. A feldolgozatlan vörös hús esetében napi 100 gramm mellett 11 százalékos összefüggést mértek.

A 2022-es, 37 hosszú távú vizsgálat adatait értékelő kutatás a feldolgozatlan vörös hús fogyasztását a vastagbélrák, a mellrák, az iszkémiás szívbetegség és a 2-es típusú cukorbetegség magasabb kockázatával is kapcsolatba hozta. A szerzők ugyanakkor ezeknél a kapcsolatoknál gyenge bizonyítékokról számoltak be.