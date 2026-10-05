Tényleg veszélyes a vörös hús mindennapi fogyasztása? Sokakat megdöbbenthet a válasz

A marha-, sertés- és bárányhús sokak étrendjének része, ráadásul értékes fehérjeforrás, valamint vasat, cinket és B12-vitamint is tartalmaz. A vörös hús egészségügyi hatásairól szóló kutatások mégis eltérő következtetésekre jutottak.
Egy 2022-es, több évtizedes vizsgálatokat összegző elemzés például gyengének minősítette a feldolgozatlan vörös hús és több betegség közötti kapcsolat bizonyítékait.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kockázatok egyáltalán nem léteznek. A kutatók szerint a bizonytalanság egyik oka, hogy az eredmények jelentősen eltérnek egymástól, és a legtöbb vizsgálat nem tudja teljes bizonyossággal elkülöníteni az étrend más elemeinek hatását.
Nem mindegy, hogy friss húsról vagy felvágottról van szó
A vörös húsok közé tartozik
- a marha,
- a sertés,
- a borjú,
- a bárány,
- a kecske
- és a ló húsa is.
A feldolgozott húskészítmények külön csoportot alkotnak, ide sorolják többek között a sonkát, a bacont, a szalámit, a virslit és egyes kolbászféléket, amelyeket sózással, füstöléssel, pácolással vagy más eljárással tartósítanak.
A kutatások egyik visszatérő megállapítása, hogy a feldolgozott húsok esetében erősebb és következetesebb egészségügyi összefüggések figyelhetők meg, mint a feldolgozatlan vörös húsnál.
Mit találtak a daganatos betegségekről?
A World Cancer Research Fund értékelése szerint a feldolgozott hús fogyasztása bizonyítottan összefügg a vastag- és végbélrák kialakulásával, míg a vörös hús esetében csak valószínűsíthető az összefüggés.
Egy 2021-es, korábbi kutatásokat összesítő elemzésben a legtöbb vörös húst fogyasztók körében 10 százalékkal magasabb vastagbélrák-előfordulást mértek a legkevesebbet fogyasztókhoz képest.
A feldolgozott húsoknál ugyanez a különbség 18 százalék volt – írja a Live Well News.
Ezek az adatok azonban nem bizonyítják, hogy önmagában a húsfogyasztás okozta a betegségeket. A vizsgálatok megfigyelésesek, vagyis a kutatók az emberek étkezési szokásait és későbbi egészségi állapotát vetették össze.
A szívbetegség és a cukorbetegség kockázata is felmerült
A vörös hús és a szív- és érrendszeri betegségek kapcsolatát vizsgáló, 2023-as metaanalízis mind a feldolgozott, mind a feldolgozatlan hús fogyasztását magasabb kockázattal hozta összefüggésbe.
Az elemzés szerint napi 50 gramm feldolgozott hús fogyasztása 26 százalékkal magasabb szív- és érrendszeri kockázattal társult. A feldolgozatlan vörös hús esetében napi 100 gramm mellett 11 százalékos összefüggést mértek.
A 2022-es, 37 hosszú távú vizsgálat adatait értékelő kutatás a feldolgozatlan vörös hús fogyasztását a vastagbélrák, a mellrák, az iszkémiás szívbetegség és a 2-es típusú cukorbetegség magasabb kockázatával is kapcsolatba hozta. A szerzők ugyanakkor ezeknél a kapcsolatoknál gyenge bizonyítékokról számoltak be.
Mennyi vörös hús férhet bele az étrendbe?
A World Cancer Research Fund azt javasolja, hogy aki fogyaszt vörös húst, lehetőleg
heti három adagnál ne egyen többet.
Ez összesen körülbelül 350–500 gramm főtt vagy sült húsnak felel meg. A feldolgozott húskészítmények fogyasztását pedig érdemes minimálisra szorítani.
Más szakértői testület eltérő álláspontra jutott. A NutriRECS 2019-es ajánlása szerint a felnőttek folytathatják a megszokott vöröshús-fogyasztásukat, mivel a lehetséges egészségügyi ártalmak bizonyítékait alacsony bizonyosságúnak ítélték.
A különbség tehát nem feltétlenül abban rejlik, hogy a szakértők teljesen más kutatásokat látnak, hanem abban, hogyan értékelik a bizonytalan, viszonylag kis mértékű kockázatokat.
Miért nem lehet még egyértelmű választ adni?
A legtöbb kutatásban a résztvevők kérdőívek segítségével számolnak be arról, milyen gyakran és mennyit esznek az egyes élelmiszerekből. Az emlékezet pontatlansága és az étkezési szokások változása befolyásolhatja az eredményeket.
Az is számít, hogy a vörös hús helyett mit fogyaszt valaki.
Más következménye lehet annak, ha valaki hüvelyesekkel vagy zöldségekkel helyettesíti, mint ha finomított szénhidrátokat választ.
A jelenlegi eredmények alapján ezért nem indokolt minden vörös húst egyformán kezelni. A feldolgozott termékek esetében egyértelműbbek az egészségügyi aggályok, a friss, feldolgozatlan vörös hús hosszú távú hatásainak pontos mértéke azonban továbbra is bizonytalan.