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vörös hús

Tényleg veszélyes a vörös hús mindennapi fogyasztása? Sokakat megdöbbenthet a válasz

1 órája
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A vörös hús fogyasztása régóta megosztja a kutatókat: egyes vizsgálatok a daganatos betegségek és a szívproblémák magasabb kockázatával hozzák összefüggésbe, más elemzések szerint azonban a bizonyítékok nem elég erősek ahhoz, hogy mindenkinek drasztikusan csökkentenie kellene a húsadagot. A vörös hús és az egészség kapcsolatát vizsgáló kutatások ugyanakkor egy fontos különbségre is rámutatnak: a feldolgozott húskészítmények esetében következetesebb összefüggéseket találtak.
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vörös húsrákegészséges életmód

A marha-, sertés- és bárányhús sokak étrendjének része, ráadásul értékes fehérjeforrás, valamint vasat, cinket és B12-vitamint is tartalmaz. A vörös hús egészségügyi hatásairól szóló kutatások mégis eltérő következtetésekre jutottak.

vörös hús
A vörös hús egészségügyi hatásairól szóló kutatások eltérő következtetésekre jutottak
Fotó: Pixabay

Egy 2022-es, több évtizedes vizsgálatokat összegző elemzés például gyengének minősítette a feldolgozatlan vörös hús és több betegség közötti kapcsolat bizonyítékait.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kockázatok egyáltalán nem léteznek. A kutatók szerint a bizonytalanság egyik oka, hogy az eredmények jelentősen eltérnek egymástól, és a legtöbb vizsgálat nem tudja teljes bizonyossággal elkülöníteni az étrend más elemeinek hatását.

Nem mindegy, hogy friss húsról vagy felvágottról van szó

A vörös húsok közé tartozik

  • a marha,
  • a sertés,
  • a borjú,
  • a bárány,
  • a kecske
  • és a ló húsa is.

A feldolgozott húskészítmények külön csoportot alkotnak, ide sorolják többek között a sonkát, a bacont, a szalámit, a virslit és egyes kolbászféléket, amelyeket sózással, füstöléssel, pácolással vagy más eljárással tartósítanak.

A kutatások egyik visszatérő megállapítása, hogy a feldolgozott húsok esetében erősebb és következetesebb egészségügyi összefüggések figyelhetők meg, mint a feldolgozatlan vörös húsnál.

vörös hús
Illusztráció
Fotó: Pixabay

Mit találtak a daganatos betegségekről?

A World Cancer Research Fund értékelése szerint a feldolgozott hús fogyasztása bizonyítottan összefügg a vastag- és végbélrák kialakulásával, míg a vörös hús esetében csak valószínűsíthető az összefüggés.

Egy 2021-es, korábbi kutatásokat összesítő elemzésben a legtöbb vörös húst fogyasztók körében 10 százalékkal magasabb vastagbélrák-előfordulást mértek a legkevesebbet fogyasztókhoz képest.

A feldolgozott húsoknál ugyanez a különbség 18 százalék volt – írja a Live Well News.

Ezek az adatok azonban nem bizonyítják, hogy önmagában a húsfogyasztás okozta a betegségeket. A vizsgálatok megfigyelésesek, vagyis a kutatók az emberek étkezési szokásait és későbbi egészségi állapotát vetették össze.

A szívbetegség és a cukorbetegség kockázata is felmerült

A vörös hús és a szív- és érrendszeri betegségek kapcsolatát vizsgáló, 2023-as metaanalízis mind a feldolgozott, mind a feldolgozatlan hús fogyasztását magasabb kockázattal hozta összefüggésbe.

Az elemzés szerint napi 50 gramm feldolgozott hús fogyasztása 26 százalékkal magasabb szív- és érrendszeri kockázattal társult. A feldolgozatlan vörös hús esetében napi 100 gramm mellett 11 százalékos összefüggést mértek.

A 2022-es, 37 hosszú távú vizsgálat adatait értékelő kutatás a feldolgozatlan vörös hús fogyasztását a vastagbélrák, a mellrák, az iszkémiás szívbetegség és a 2-es típusú cukorbetegség magasabb kockázatával is kapcsolatba hozta. A szerzők ugyanakkor ezeknél a kapcsolatoknál gyenge bizonyítékokról számoltak be.

vörös hús
Illusztráció
Fotó: Pixabay

Mennyi vörös hús férhet bele az étrendbe?

A World Cancer Research Fund azt javasolja, hogy aki fogyaszt vörös húst, lehetőleg

heti három adagnál ne egyen többet.

Ez összesen körülbelül 350–500 gramm főtt vagy sült húsnak felel meg. A feldolgozott húskészítmények fogyasztását pedig érdemes minimálisra szorítani.

Más szakértői testület eltérő álláspontra jutott. A NutriRECS 2019-es ajánlása szerint a felnőttek folytathatják a megszokott vöröshús-fogyasztásukat, mivel a lehetséges egészségügyi ártalmak bizonyítékait alacsony bizonyosságúnak ítélték.

A különbség tehát nem feltétlenül abban rejlik, hogy a szakértők teljesen más kutatásokat látnak, hanem abban, hogyan értékelik a bizonytalan, viszonylag kis mértékű kockázatokat.

Miért nem lehet még egyértelmű választ adni?

A legtöbb kutatásban a résztvevők kérdőívek segítségével számolnak be arról, milyen gyakran és mennyit esznek az egyes élelmiszerekből. Az emlékezet pontatlansága és az étkezési szokások változása befolyásolhatja az eredményeket.

Az is számít, hogy a vörös hús helyett mit fogyaszt valaki.

Más következménye lehet annak, ha valaki hüvelyesekkel vagy zöldségekkel helyettesíti, mint ha finomított szénhidrátokat választ.

A jelenlegi eredmények alapján ezért nem indokolt minden vörös húst egyformán kezelni. A feldolgozott termékek esetében egyértelműbbek az egészségügyi aggályok, a friss, feldolgozatlan vörös hús hosszú távú hatásainak pontos mértéke azonban továbbra is bizonytalan.

 

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