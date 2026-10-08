Megőrültek a skótok? Whiskyt küldenének öt évre az űrbe

Skót és japán kutatók azt tervezik, hogy 2028-ban whiskyt küldenek a világűrbe, ahol öt éven át Föld körüli pályán érlelnék. A kísérlettel azt vizsgálnák, hogy az űr szélsőséges körülményei felgyorsíthatják-e a whisky érlelését, és különlegesebb ízeket hozhatnak-e létre. A Space Puffin névre keresztelt programban egy apró műhold vinne whisky- és alapanyagmintákat az űrbe – derül ki a Daily Mail cikkéből.

Whiskyt érlelnének az űrben egy ötéves kísérletben (Ilusztráció) Forrás: Pexels Fotó: CMI

Whiskyt érlelnének az űrben egy ötéves kísérletben

A tervek szerint a műhold egy SpaceX-ellátó küldetéssel jutna el a Nemzetközi Űrállomásra, ahonnan a japán modulból állítanák Föld körüli pályára A műhold körülbelül 90 percenként kerülné meg a Földet, miközben rendkívül gyors hőmérséklet-változásoknak lenne kitéve. Az űrben a hőmérséklet akár mínusz 150 és plusz 200 Celsius-fok között is változhat.

A Glasgow-i Egyetem kutatói azt remélik, hogy ezek a szélsőséges körülmények felgyorsíthatják azt a folyamatot, amelynek során a whisky a fahordóval kölcsönhatásba lépve érik.

Így változtathatja meg az űr a whisky ízét

A kutatók szerint a hordó fája az űrben gyorsabban „lélegezhet”, ami felgyorsíthatja az érési folyamatot. Ettől a whisky erőteljesebb és összetettebb ízvilágot kaphat. A mintákat az ötéves küldetés során folyamatosan figyelnék. A műhold adatokat küldene vissza a whisky színének és kémiai összetételének változásáról, így a kutatók végig követhetnék, hogyan alakul az ital.

A most tervezett műholdat az ötéves küldetés végén nem hozzák vissza a Földre, így az azon érlelt mintákat sem lehet majd megkóstolni.

A kutatók azonban már egy nagyobb rendszerben gondolkodnak. Később akár egy teljes hordó whiskyt is felküldenének az űrbe, majd visszahoznák a Földre. Ha ez megvalósul, megszülethet az első olyan skót whisky, amely valóban a világűrben érlelődött.

Hogyan formálja a hordó a whisky ízvilágát?

A whisky igazi karaktere a gabonától és a lepárlótól indul, de a hordó írja meg a történet végét. Az utóérlelés – vagyis a finish – a már érett whisky új hordóba költöztetése, hogy további aromákkal gazdagodjon. Ez a plusz idő a fával intenzíven dolgozik: a pörkölés foka, a pórusosság, a tanninok, sőt a korábbi nedűk maradékai is formálják az ízt.