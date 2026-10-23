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pilóta

Eszméletét vesztette a Wizz Air egyik pilótája, azonnal lépnie kellett a kapitánynak

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Vészhelyzetet jelentett a kapitány, miután a Wizz Air Malta Göteborgból Gdanskba tartó járatának elsőtisztje rosszul lett és elvesztette az eszméletét. A repülőgép végül biztonságosan landolt a lengyel repülőtéren.
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pilótawizz airvészhelyzetet jelentett

Tízezer méteres magasságban lett rosszul a Wizz Air Malta Göteborgból Gdanskba tartó járatának elsőtisztje. A pilóta a mosdóba menet elvesztette az eszméletét  – számolt be az esetről az AeroInside.

Wizz Air
Tízezer méteren ájult el a Wizz Air másodpilótája, vészhelyzetet jelentett a kapitány.
Fotó: URBANANDSPORT / AFP

Drámai pillanatok a levegőben

Tízezer méteres magasságban ájult el a Wizz Air egyik pilótája

Az Index úgy tudja, hogy a kapitány vészhelyzetet jelentett a légiforgalom-irányításnak, miközben a légiutas-kísérők ellátták az elájult elsőtisztet. 

A biztonsági előírásoknak megfelelően a személyzet egyik tagja elfoglalta a másodpilóta ülését, hogy szükség esetén segítséget nyújthasson a kapitánynak.

A repülőgép mintegy fél órával később problémamentesen leszállt Gdanskban. A rosszul lett elsőtisztet a landolást követően kórházba szállították. Az esetet a hatóságok súlyos repülési incidensként vizsgálják.

Nem ez volt az első ilyen eset

Korábban is történt hasonló eset a Wizz Air egyik járatán: június végén a Catania és Gdansk között közlekedő repülőgép elsőtisztje szintén utazómagasságon vesztette eszméletét.

Nemrég egy másik légitársaság járatán is rosszul lett egy pilóta. Ahogy szeptember elején megírtuk, egy Orlandóba tartó Delta-járatnak mindössze négy perccel a felszállás után vissza kellett fordulnia Minneapolisba, miután a személyzet jelezte, hogy a pilóta egészségügyi problémával küzd.

 

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