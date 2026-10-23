Eszméletét vesztette a Wizz Air egyik pilótája, azonnal lépnie kellett a kapitánynak

Tízezer méteres magasságban lett rosszul a Wizz Air Malta Göteborgból Gdanskba tartó járatának elsőtisztje. A pilóta a mosdóba menet elvesztette az eszméletét – számolt be az esetről az AeroInside.

Tízezer méteren ájult el a Wizz Air másodpilótája, vészhelyzetet jelentett a kapitány.

Fotó: URBANANDSPORT / AFP

Drámai pillanatok a levegőben

Tízezer méteres magasságban ájult el a Wizz Air egyik pilótája

Az Index úgy tudja, hogy a kapitány vészhelyzetet jelentett a légiforgalom-irányításnak, miközben a légiutas-kísérők ellátták az elájult elsőtisztet.

A biztonsági előírásoknak megfelelően a személyzet egyik tagja elfoglalta a másodpilóta ülését, hogy szükség esetén segítséget nyújthasson a kapitánynak.

A repülőgép mintegy fél órával később problémamentesen leszállt Gdanskban. A rosszul lett elsőtisztet a landolást követően kórházba szállították. Az esetet a hatóságok súlyos repülési incidensként vizsgálják.

Nem ez volt az első ilyen eset

Korábban is történt hasonló eset a Wizz Air egyik járatán: június végén a Catania és Gdansk között közlekedő repülőgép elsőtisztje szintén utazómagasságon vesztette eszméletét.

Nemrég egy másik légitársaság járatán is rosszul lett egy pilóta. Ahogy szeptember elején megírtuk, egy Orlandóba tartó Delta-járatnak mindössze négy perccel a felszállás után vissza kellett fordulnia Minneapolisba, miután a személyzet jelezte, hogy a pilóta egészségügyi problémával küzd.