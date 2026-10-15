Friss hírek érkeztek XIV. Leó pápa állapotáról – megszólaltak az orvosok

XIV. Leó pápa műtét utáni vizsgálatainak eredményei megfelelőek, a mellkasröntgen pedig a megoperált tüdő jó ütemű felépülését mutatja – közölte csütörtökön az egyházfőt kezelő orvoscsoport.

XIV. Leó pápa felépülése a várakozásoknak megfelelően halad a tüdőműtét után

Fotó: ANDREA CALANDRA / AFP

Az orvosi tájékoztatás szerint a pápa önállóan végzi mindennapi tevékenységeit, és a rehabilitáció részeként légzésfizioterápiában, valamint mozgását segítő kezelésben részesül. A szakemberek megerősítették, hogy a műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően halad – számolt be róla az AP News.

A Szentszéki Sajtóiroda szóvivője, Matteo Bruni arról is beszámolt, hogy az egyházfő ismét munkába állt, és kórházi tartózkodása alatt is ellátja feladatainak egy részét.

Kedden műtötték meg XIV. Leó pápát Mint az Origo korábban megírta, XIV. Leó pápa tüdejében egy korai stádiumú elváltozást fedeztek fel, amelynek eltávolítása miatt október 13-án felvették a római Gemelli-klinikára. A katolikus egyházfőt még aznap megoperálták. A beavatkozás során eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét, a műtét közben végzett szövettani vizsgálat pedig tüdő-adenokarcinómát, vagyis rosszindulatú daganatot igazolt.

A műtétet követően az egyházfő visszatért kórtermébe, miután a sebészeti beavatkozás sikeresen lezárult.

A 71 éves pápa nyilvános programjait október 20-ig lemondták. Kórházi tartózkodása alatt ugyanakkor folytatja munkáját, miközben az orvosok figyelemmel kísérik az állapotát.