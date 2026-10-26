Műtétje óta először indul ilyen hosszú útra XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa november 6. és 17. között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentínában és Peruban – erősítette meg október 26-án, hétfőn a Vatikán. A Szentszék tájékoztatása szerint az egyházfő műtét utáni felépülése kedvezően halad, és a legutóbbi orvosi vizsgálatok nem mutattak ki olyan egészségügyi akadályt, amely miatt módosítani kellene a tervezett utazást.

XIV. Leó pápa vasárnapi Úrangyala imádságát tartotta a Szent Péter téren összegyűlt hívek előtt október 25-én

Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

A katolikus egyházfő felépülése megfelel a kezelőorvosok várakozásainak. A műtét utáni vizsgálatok megerősítették, hogy a betegsége helyi jellegű volt, ezért további onkológiai kezelésre nincs szüksége.

A pápa a Vatikánba való visszatérése óta fokozatosan újrakezdte hivatalos tevékenységeit. Napi programját ugyanakkor az orvosok ajánlásainak megfelelően alakítják, hogy elegendő idő jusson a felépülésére.

A novemberi apostoli látogatás célja a helyi katolikus közösségekkel fenntartott kapcsolatok erősítése, valamint a hit, a remény és a béke üzenetének közvetítése. A Vatikán közlése szerint az egyházfő örömmel készül a dél-amerikai útra.