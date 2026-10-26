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XIV. Leó pápa

Műtétje óta először indul ilyen hosszú útra XIV. Leó pápa

13 perce
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A Vatikán hétfőn fontos bejelentést tett XIV. Leó pápa felépülésével és novemberre tervezett külföldi útjával kapcsolatban.
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XIV. Leó pápaDél-AmerikaVatikán

XIV. Leó pápa november 6. és 17. között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentínában és Peruban – erősítette meg október 26-án, hétfőn a Vatikán. A Szentszék tájékoztatása szerint az egyházfő műtét utáni felépülése kedvezően halad, és a legutóbbi orvosi vizsgálatok nem mutattak ki olyan egészségügyi akadályt, amely miatt módosítani kellene a tervezett utazást. 

XIV. Leó pápa vasárnapi Úrangyala imádságát tartotta a Szent Péter téren összegyűlt hívek előtt október 25-én Pope Leo XIV adjusts his microphone as he addresses the crowd from the window of the apostolic palace overlooking St. Peter's Square during his Sunday Angelus prayer at The Vatican on October 25, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
XIV. Leó pápa vasárnapi Úrangyala imádságát tartotta a Szent Péter téren összegyűlt hívek előtt október 25-én
Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

A katolikus egyházfő felépülése megfelel a kezelőorvosok várakozásainak. A műtét utáni vizsgálatok megerősítették, hogy a betegsége helyi jellegű volt, ezért további onkológiai kezelésre nincs szüksége.

A pápa a Vatikánba való visszatérése óta fokozatosan újrakezdte hivatalos tevékenységeit. Napi programját ugyanakkor az orvosok ajánlásainak megfelelően alakítják, hogy elegendő idő jusson a felépülésére.

A novemberi apostoli látogatás célja a helyi katolikus közösségekkel fenntartott kapcsolatok erősítése, valamint a hit, a remény és a béke üzenetének közvetítése. A Vatikán közlése szerint az egyházfő örömmel készül a dél-amerikai útra. 

Súlyos tüdőműtéten esett át XIV. Leó pápa

Mint arról az Origo korábban beszámolt, XIV. Leó pápa tüdejében egy korai stádiumú elváltozást fedeztek fel, amely miatt október 13-án megműtötték a római Gemelli-klinikán. A beavatkozás során eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét, a szövettani vizsgálat pedig tüdő-adenokarcinómát, vagyis rosszindulatú daganatot igazolt. A műtét komplikációk nélkül zajlott, az egyházfő ezt követően orvosi megfigyelés alatt lábadozott.

A 71 éves pápa október 17-én hagyhatta el a kórházat. A kezelőorvosok már ekkor kedvezően értékelték az állapotát, és jelezték, hogy a tervezett dél-amerikai látogatásnak várhatóan nem lesz egészségügyi akadálya.

 

 

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