Négy nappal a daganatos műtét után elhagyhatja a kórházat XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa szombaton elhagyhatja a római Gemelli-klinikát, ahol kedden tüdődaganat miatt műtötték meg – jelentette be a Vatikán. A 71 éves katolikus egyházfő a tervek szerint még október 17-én visszatér a Vatikánba, vasárnap pedig a pápai lakosztály ablakából mondja el az Úrangyala-imádságot a Szent Péter téren összegyűlt híveknek – írja a Focus.

XIV. Leó pápa a tervek szerint vasárnap ismét a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez fordul

Fotó: ANDREA CALANDRA / AFP

A pápa kezelőorvosai szombat reggel vérvizsgálatot és mellkasröntgent végeztek, valamint felmérték általános egészségi állapotát. Az eredmények alapján megállapították, hogy az egyházfő elhagyhatja a kórházat.

A Vatikán közlése szerint a pápa szombaton a kora délutáni órákban térhet vissza az Apostoli Palotába.

XIV. Leó pápa állapota folyamatosan javult a műtét után

Az egyházfőt október 13-án vették fel a római Gemelli-klinikára, ahová saját lábán érkezett. A kezelőorvosok előzetesen körülbelül egyhetes kórházi tartózkodással számoltak.

A műtét során eltávolították a jobb tüdejének alsó lebenyét, a beavatkozás közben végzett szövettani vizsgálat pedig tüdő-adenokarcinómát, vagyis rosszindulatú daganatot igazolt. A mintegy 90 perces operáció komplikációk nélkül zajlott. A pápa a műtétet követően felébredt az altatásból, majd rövid megfigyelés után visszatért kórházi szobájába.