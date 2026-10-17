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XIV. Leó pápa

Négy nappal a daganatos műtét után elhagyhatja a kórházat XIV. Leó pápa

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A katolikus egyházfő egészségi állapotáról újabb tájékoztatást adott a Vatikán. XIV. Leó pápa a tervek szerint már vasárnap ismét a hívekhez fordulhat, miután a héten daganatos betegség miatt megoperálták.
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XIV. Leó pápaVatikánműtétkórház

XIV. Leó pápa szombaton elhagyhatja a római Gemelli-klinikát, ahol kedden tüdődaganat miatt műtötték meg – jelentette be a Vatikán. A 71 éves katolikus egyházfő a tervek szerint még október 17-én visszatér a Vatikánba, vasárnap pedig a pápai lakosztály ablakából mondja el az Úrangyala-imádságot a Szent Péter téren összegyűlt híveknek – írja a Focus.

XIV. Leó pápa állapota, Leó pápa műtétje, Vatikán, Gemelli-klinika, tüdődaganat, katolikus egyházfő, Úrangyala-imádság, pápa egészségi állapota, XIV. Leó pápa a tervek szerint vasárnap ismét a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez fordul.
XIV. Leó pápa a tervek szerint vasárnap ismét a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez fordul
Fotó: ANDREA CALANDRA / AFP

A pápa kezelőorvosai szombat reggel vérvizsgálatot és mellkasröntgent végeztek, valamint felmérték általános egészségi állapotát. Az eredmények alapján megállapították, hogy az egyházfő elhagyhatja a kórházat.

A Vatikán közlése szerint a pápa szombaton a kora délutáni órákban térhet vissza az Apostoli Palotába.

XIV. Leó pápa állapota folyamatosan javult a műtét után

Az egyházfőt október 13-án vették fel a római Gemelli-klinikára, ahová saját lábán érkezett. A kezelőorvosok előzetesen körülbelül egyhetes kórházi tartózkodással számoltak.

A műtét során eltávolították a jobb tüdejének alsó lebenyét, a beavatkozás közben végzett szövettani vizsgálat pedig tüdő-adenokarcinómát, vagyis rosszindulatú daganatot igazolt. A mintegy 90 perces operáció komplikációk nélkül zajlott. A pápa a műtétet követően felébredt az altatásból, majd rövid megfigyelés után visszatért kórházi szobájába.

Kedvező eredményekről számoltak be a kezelőorvosok

A katolikus egyházfő egészségi állapota a műtétet követő napokban fokozatosan javult. A kezelőorvosok már pénteken kedvező eredményekről számoltak be.

Luigi Carbone, a pápa személyes orvosa és Stefano Margaritora mellkassebész professzor közlése szerint az egyházfő folytatta a légzőgyakorlatokat, és már önállóan el tudta végezni mindennapi tevékenységeit.

 

 

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