Megérkezett a kórházba XIV. Leó pápa, órákon belül megműtik

Kedden megérkezett a római Gemelli-klinikára XIV. Leó pápa, akinek a tüdejében korábban egy kisebb csomót fedeztek fel. A 71 éves katolikus egyházfő a Vatikánból autóval érkezett a kórházhoz, majd saját lábán lépett be az épületbe, miközben integetve üdvözölte az ott várakozókat.
A Vatikán tájékoztatása szerint a műtétet kedden délután végzik el Stefano Margaritora, a Gemelli-klinika mellkassebészeti osztályvezetőjének irányításával.
A beavatkozás célja a tüdőben talált csomó eltávolítása, valamint annak megállapítása, hogy az elváltozás jó- vagy rosszindulatú-e. Az eredmények alapján döntenek arról, hogy szükség van-e további kezelésre.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az amerikai származású egyházfő vasárnapi déli beszédében maga jelentette be, hogy az orvosok egy kisméretű, körülhatárolt csomót találtak a tüdejében, amelyet műtéti úton távolítanak el.
XIV. Leó pápa műtétjéhez robotsebészeti technológiát is alkalmazhatnak
Lorenzo Spaggiari, a milánói Európai Onkológiai Intézet mellkassebészeti osztályának vezetője szerint a Gemelli-klinika orvosai várhatóan szövettani mintavételt is végeznek, hogy megállapítsák, daganatos elváltozásról van-e szó.
A szakember, aki nem vesz részt a pápa kezelésében, elmondta, hogy a vizsgálat és a műtét akár egyetlen altatás során is elvégezhető.
A kórházban rendelkezésre állnak azok a korszerű robotsebészeti eszközök, amelyekkel a beavatkozás minimálisan invazív módon történhet. Az eljárás során a sebész néhány apró mellkasi bemetszésen keresztül, robotkarok segítségével távolíthatja el az érintett tüdőrészt.
Egyelőre nem közölték, hogy az egyházfő esetében pontosan melyik műtéti technikát alkalmazzák.
Spaggiari szerint a pápa gyógyulási kilátásai kedvezőek lehetnek, még akkor is, ha a csomó rosszindulatúnak bizonyul. A korai felismerés ugyanis jelentősen javíthatja a kezelés eredményességét.
A szakember hozzátette, hogy amennyiben a műtét során eltávolított nyirokcsomókban nem találnak daganatos sejteket, és a betegség első stádiumúnak bizonyul, további kezelésre sem feltétlenül lesz szükség.
Egy hétig maradhat kórházban a katolikus egyházfő
A műtétet követően XIV. Leó pápa várhatóan egy hétig marad a Gemelli-klinikán. A Vatikán hétfőn bejelentette, hogy október 20-ig valamennyi pápai audienciát lemondják – írja a Daily Mail.
Az egyházfő a kórház külön pápai lakosztálya helyett egy közeli szobában kap elhelyezést, mivel a tizedik emeleten található, saját kápolnával rendelkező lakosztályt jelenleg felújítják.
Kikucsi Cutomu tokiói bíboros, aki hétfőn találkozott a pápával, arról számolt be, hogy az egyházfő jól érzi magát, és azért döntött a mielőbbi műtét mellett, hogy ne kelljen módosítania közelgő külföldi utazásának terveit.
XIV. Leó pápa november 6. és 17. között Uruguayba, Argentínába és Peruba készül. A tervezett látogatás pápaságának eddigi leghosszabb külföldi útja lenne, amely során több mint 31 ezer kilométert tenne meg. A szakértők szerint a műtét utáni felépülés lehetővé teheti az utazást, amennyiben nem jelentkeznek szövődmények.