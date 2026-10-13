Megérkezett a kórházba XIV. Leó pápa, órákon belül megműtik

Kedden megérkezett a római Gemelli-klinikára XIV. Leó pápa, akinek a tüdejében korábban egy kisebb csomót fedeztek fel. A 71 éves katolikus egyházfő a Vatikánból autóval érkezett a kórházhoz, majd saját lábán lépett be az épületbe, miközben integetve üdvözölte az ott várakozókat.

Megérkezett a kórházba XIV. Leó pápa

Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

A Vatikán tájékoztatása szerint a műtétet kedden délután végzik el Stefano Margaritora, a Gemelli-klinika mellkassebészeti osztályvezetőjének irányításával.

A beavatkozás célja a tüdőben talált csomó eltávolítása, valamint annak megállapítása, hogy az elváltozás jó- vagy rosszindulatú-e. Az eredmények alapján döntenek arról, hogy szükség van-e további kezelésre.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az amerikai származású egyházfő vasárnapi déli beszédében maga jelentette be, hogy az orvosok egy kisméretű, körülhatárolt csomót találtak a tüdejében, amelyet műtéti úton távolítanak el.

XIV. Leó pápa műtétjéhez robotsebészeti technológiát is alkalmazhatnak Lorenzo Spaggiari, a milánói Európai Onkológiai Intézet mellkassebészeti osztályának vezetője szerint a Gemelli-klinika orvosai várhatóan szövettani mintavételt is végeznek, hogy megállapítsák, daganatos elváltozásról van-e szó. A szakember, aki nem vesz részt a pápa kezelésében, elmondta, hogy a vizsgálat és a műtét akár egyetlen altatás során is elvégezhető. A kórházban rendelkezésre állnak azok a korszerű robotsebészeti eszközök, amelyekkel a beavatkozás minimálisan invazív módon történhet. Az eljárás során a sebész néhány apró mellkasi bemetszésen keresztül, robotkarok segítségével távolíthatja el az érintett tüdőrészt. Egyelőre nem közölték, hogy az egyházfő esetében pontosan melyik műtéti technikát alkalmazzák.

Spaggiari szerint a pápa gyógyulási kilátásai kedvezőek lehetnek, még akkor is, ha a csomó rosszindulatúnak bizonyul. A korai felismerés ugyanis jelentősen javíthatja a kezelés eredményességét.

A szakember hozzátette, hogy amennyiben a műtét során eltávolított nyirokcsomókban nem találnak daganatos sejteket, és a betegség első stádiumúnak bizonyul, további kezelésre sem feltétlenül lesz szükség.