Fontos bejelentés a Vatikánból: kórházba kerül XIV. Leó pápa

Kedden délelőtt kórházba kerül XIV. Leó pápa, miután egy csomót fedeztek fel a tüdejében. A 71 éves katolikus egyházfőre a következő napokban műtét vár, a beavatkozás pontos időpontját azonban még nem jelentették be.

XIV. Leó pápa kórházba kerül, tüdőműtét vár rá (A képen Leó pápa integet a híveknek a Vatikánban, 2026. október 11-én)

Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A Gemelli-klinikán kezelik XIV. Leó pápát

A Vatikán hétfői tájékoztatása szerint XIV. Leó pápát október 13-án veszik fel a római Gemelli-klinikára.

Az amerikai származású egyházfő vasárnap déli beszédében maga jelentette be, hogy az orvosok korai stádiumban lévő csomót találtak a tüdejében, amely miatt operációra lesz szüksége.

A kórház különleges szerepet tölt be a katolikus egyház történetében. A római Gemelli-klinikát a „harmadik Vatikánként” is emlegetik, mivel II. János Pál pápa óta itt látják el a kórházi kezelésre szoruló egyházfőket. A Vatikán egyelőre nem közölt további részleteket a tervezett műtétről, ahogyan a tüdőben talált elváltozás pontos természetéről sem.