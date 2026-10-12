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Fontos bejelentés a Vatikánból: kórházba kerül XIV. Leó pápa

1 órája
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Komoly műtét vár a katolikus egyházfőre. XIV. Leó pápát kedden kórházba viszik, ahol a következő napokban megoperálják, miután az orvosok egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében.
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leó pápaXIV. Leó pápavatikánkórház

Kedden délelőtt kórházba kerül XIV. Leó pápa, miután egy csomót fedeztek fel a tüdejében. A 71 éves katolikus egyházfőre a következő napokban műtét vár, a beavatkozás pontos időpontját azonban még nem jelentették be.

XIV. Leó pápa kórházba kerül, tüdőműtét vár rá, Pope Leo XIV waves to faithful during the Angelus prayer from the window of the Apostolic Palace overlooking St. Peter's Square, in the Vatican, on October 11, 2026. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
XIV. Leó pápa kórházba kerül, tüdőműtét vár rá (A képen Leó pápa integet a híveknek a Vatikánban, 2026. október 11-én)
Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A Gemelli-klinikán kezelik XIV. Leó pápát

A Vatikán hétfői tájékoztatása szerint XIV. Leó pápát október 13-án veszik fel a római Gemelli-klinikára. 

Az amerikai származású egyházfő vasárnap déli beszédében maga jelentette be, hogy az orvosok korai stádiumban lévő csomót találtak a tüdejében, amely miatt operációra lesz szüksége.

A kórház különleges szerepet tölt be a katolikus egyház történetében. A római Gemelli-klinikát a „harmadik Vatikánként” is emlegetik, mivel II. János Pál pápa óta itt látják el a kórházi kezelésre szoruló egyházfőket. A Vatikán egyelőre nem közölt további részleteket a tervezett műtétről, ahogyan a tüdőben talált elváltozás pontos természetéről sem.

 

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