Zavargás tört ki Madridban a halálos vasúti szerencsétlenség után, könnygázzal oszlatták a tüntetőket

Rendbontásokra került sor szerdán este Madridban a közlekedési minisztérium épülete előtt a legalább 68 halálos áldozatot és több tucat sérültet követelő súlyos vasúti szerencsétlenség nyomán.

2026.10.27 Spanyolország vonatbaleset Egy teherautódaru kiemel egy sérült forgóvázat a két nagysebességű vonat, egy Renfe AVE és egy Iryo vonat összeütközésében történt vonat roncsai közül,

Fotó: AFP / Contacto via ZUMA Press

Az MTI beszámolója szerint a szélsőjobboldali csoportok által meghirdetett tüntetésen mintegy 1500 aktivista vett részt. A demonstrálók egy része a TVE spanyol hírtelevízió tudósítása szerint összetűzésbe került a rendvédelmi szervekkel, mire a rendőrség könnygázt vetett be tömegoszlatásra.

A tiltakozó akció Pedro Sánchez szociáldemokrata miniszterelnök, illetve Óscar Puente közlekedési miniszter ellen irányultak, akiket a demonstráció résztvevői a vasúti szerencsétlenség felelőseinek tettek meg. A balesetben a Renfe spanyol állami vasúttársaság nagysebességű vonata belerohant az Iryo társaság nagysebességű járatába, a két járaton több mint ötszázan utaztak. A baleset pontos okát még nem sikerült tisztázni, de a közlekedési miniszter lehetséges okként emberi hibára tett utalást. Óscar Puente ugyanis sajtótájékoztatóján elmondta: reggel informatikai hiba miatt leállt az automatikus vezérlőrendszer egy 63 kilométeres szakaszon Toledo megyében, ezért az ott haladó vonatok is megálltak. A rendszer felügyeletét a madridi Atocha pályaudvaron működő irányítóközpont vette át, és útnak indította a Renfe járatát, miközben az Iryo járata a vágányon vesztegelt.

„Ez egy olyan döntés, amely megmagyarázhatatlan körülmények között született” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a baleset miatti felelőséget a most indult vizsgálat állapítja majd meg.

A szerda esti tüntetésekre a szélsőjobboldali Falangista Ifjúság szólított fel a közösségi médiában, de a megmozdulásokhoz más jobboldali csoportosulások is csatlakoztak.

Egész éjjel zajlott a mentés

A baleset helyszínén a beszámolók szerint egész éjszaka folyt a túlélők keresése, a csendőrség hőkamerákkal kutatott bennrekedt túlélők után a vagonok roncsai között.

Teresa Albacete, a csendőrség szóvivője a sajtónak elmondta: két darut és más nehézgépeket szállítottak a helyszínre, és elkezdték eltávolítani a fémtörmeléket, leszakadt darabokat, hogy biztonságos legyen a hozzáférés a mentőcsapatok számára. A nap folyamán kutyás egységekkel vizsgálják át a helyszínt, hogy megtalálják az összes áldozatot.