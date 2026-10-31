Forradalomra buzdítja a fiatalokat, közben luxusnyaralásai miatt magyarázkodik a baloldali aktivista

Egy fiatal baloldali aktivista lány.

Franciaországi zavargások.

Forradalomra buzdítja a brit fiatalokat Lola-Fleur Whittaker, aki a franciaországi zavargások egyik ismert támogatójává vált. A 22 éves brit–francia baloldali aktivista rendszeresen beszél a társadalmi egyenlőtlenségekről és édesanyja anyagi nehézségeiről, miközben korábban egzotikus luxusnyaralásairól osztott meg képeket az Instagramon. A fotók miatt most heves támadások érték.

Zavargások Franciaországban: Felgyújtott autók és épületek, megrongált utcabútorok és feldúlt utcák jelzik a franciaországi tüntetések erőszakossá vált pillanatait

Fotó: SYLVAIN THOMAS / AFP

Whittaker korábban arról beszélt, hogy tanárként dolgozó édesanyja minden hónapban túlköltekezik, és még a szemeteszsákot is a legolcsóbb üzletben vásárolja. Állítása szerint az asszonynak olykor ebédre is csak kekszre futja, mert nem engedheti meg magának a menzai étkezést.

A fiatal aktivista szavai azonban egészen más megvilágításba kerültek, amikor az internetezők felfedezték korábbi nyaralós képeit. Whittaker Szicíliában, Görögországban, Malajziában, Egyiptomban és Ománban is megfordult, az Instagramon pedig ékszereivel is büszkélkedett.

Luxusnyaralásai miatt magyarázkodik a baloldali aktivista

Whittaker a kritikák után eltávolította nyaralós fotóit az Instagramról, de tagadta, hogy szégyenében törölte volna őket. Elmondása szerint a külsejét és testét érő szexista, sértő megjegyzések miatt döntött így.

Utazásait azzal magyarázta, hogy korábbi párkapcsolata révén gyakran meghívták nyaralni, emellett világszerte vannak barátai, ami jelentősen csökkentette a költségeit.

A drága tanulmányait érő kritikákat is visszautasította. Állítása szerint a Manchesteri Egyetemet jelentős adóssággal fejezte be 2024-ben, jelenleg pedig ösztöndíj segítségével tanul a párizsi Sciences Po intézményében.

Forradalomra buzdítja a brit fiatalokat

A radikális baloldali Engedetlen Franciaország pártot támogató Whittaker a franciaországi tüntetések egyik ismert arcává vált. A megélhetési nehézségek és a tanárhiány miatt kirobbant tiltakozásokat súlyos zavargások is kísérik: autókat és kukákat gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki, és összecsapások történtek a rendőrökkel.