Forradalomra buzdítja a fiatalokat, közben luxusnyaralásai miatt magyarázkodik a baloldali aktivista

- Egy fiatal baloldali aktivista lány.
- Franciaországi zavargások.
Forradalomra buzdítja a brit fiatalokat Lola-Fleur Whittaker, aki a franciaországi zavargások egyik ismert támogatójává vált. A 22 éves brit–francia baloldali aktivista rendszeresen beszél a társadalmi egyenlőtlenségekről és édesanyja anyagi nehézségeiről, miközben korábban egzotikus luxusnyaralásairól osztott meg képeket az Instagramon. A fotók miatt most heves támadások érték.
Whittaker korábban arról beszélt, hogy tanárként dolgozó édesanyja minden hónapban túlköltekezik, és még a szemeteszsákot is a legolcsóbb üzletben vásárolja. Állítása szerint az asszonynak olykor ebédre is csak kekszre futja, mert nem engedheti meg magának a menzai étkezést.
A fiatal aktivista szavai azonban egészen más megvilágításba kerültek, amikor az internetezők felfedezték korábbi nyaralós képeit. Whittaker Szicíliában, Görögországban, Malajziában, Egyiptomban és Ománban is megfordult, az Instagramon pedig ékszereivel is büszkélkedett.
Luxusnyaralásai miatt magyarázkodik a baloldali aktivista
Whittaker a kritikák után eltávolította nyaralós fotóit az Instagramról, de tagadta, hogy szégyenében törölte volna őket. Elmondása szerint a külsejét és testét érő szexista, sértő megjegyzések miatt döntött így.
Utazásait azzal magyarázta, hogy korábbi párkapcsolata révén gyakran meghívták nyaralni, emellett világszerte vannak barátai, ami jelentősen csökkentette a költségeit.
A drága tanulmányait érő kritikákat is visszautasította. Állítása szerint a Manchesteri Egyetemet jelentős adóssággal fejezte be 2024-ben, jelenleg pedig ösztöndíj segítségével tanul a párizsi Sciences Po intézményében.
Forradalomra buzdítja a brit fiatalokat
A radikális baloldali Engedetlen Franciaország pártot támogató Whittaker a franciaországi tüntetések egyik ismert arcává vált. A megélhetési nehézségek és a tanárhiány miatt kirobbant tiltakozásokat súlyos zavargások is kísérik: autókat és kukákat gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki, és összecsapások történtek a rendőrökkel.
A fiatal aktivista a brit fiatalokat is arra buzdította, hogy kövessék francia társaik példáját, és lázadjanak fel. Követelései között az oktatásra fordított éves kiadások tízmilliárd eurós növelése, a tanárhiány megszüntetése és az egyetemekhez való szabad hozzáférés is szerepel – írta meg a Daily Mail.
Zavargások Franciaországban
Lángoló barikádok, könnygáz, vízágyúk és tömeges letartóztatások. Egyre súlyosabbá válnak a franciaországi tüntetések, amelyek során szombaton több százezren vonultak utcára. A demonstrációk több városban erőszakos összecsapásokba torkolltak, a rendőrség pedig csaknem ezer embert vett őrizetbe.
Marseille-ben kukákat gyújtottak fel, és égő barikádokkal torlaszolták el az utcákat. Egy rendvédelmi jármű át is hajtott az egyik lángoló akadályon. Bordeaux-ban tüntetők építettek utcai barikádokat, Lyonban pedig könnygázzal oszlattak fel egy olyan csoportot, amely tiltott területen gyűlt össze. A franciaországi tüntetésekkel összefüggésben csaknem ezer embert tartóztattak le.
Az Engedetlen Franciaország (La France insoumise, LFI) egy radikális baloldali politikai mozgalom, amelyet Jean-Luc Mélenchon francia politikus alapított 2016-ban. A mozgalom célja a francia politikai rendszer átalakítása és egy új, hatodik köztársaság létrehozása. Ennek érdekében alkotmányozó nemzetgyűlést hívnának össze, amely kidolgozná az új alkotmányt – olvasható a magyar nyelvű Wikipedia kapcsolódó szócikkében.