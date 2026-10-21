A zavargások károsultjain gúnyolódott, miközben egzotikus helyeken nyaralt a francia egyetemista

Botrányt kavart Lola-Fleur Whittaker, miután egy televíziós vitában lekicsinylően beszélt a zavargásokban üzleteiket elveszítő vállalkozókról. A baloldali influenszer családja anyagi nehézségeiről beszélt, közösségi oldalán azonban több egzotikus úti célról is megosztott fotókat.

Nagy visszhangot váltott ki Lola-Fleur Whittaker televíziós szereplése, amelyben lekicsinylően beszélt a zavargásokban kifosztott üzletek tulajdonosairól

Fotó: MATTHIEU RONDEL / AFP

A kifosztott boltosokon gúnyolódott az egyetemista

Lola-Fleur Whittaker, a párizsi Sciences Po egyetem hallgatója hétfőn a La Grande Confrontation című televíziós műsorban vitázott a hétvégi zavargásokról. A New York Post beszámolója szerint az egyetemista a randalírozók védelmében szólalt fel, és a felelősségről folyó vita során gúnyosan odavetette:

A ti kis boltjaitok, ez igazán aranyos.

A megjegyzésre a műsorban Khemima Sheilha pékséglánc-tulajdonos válaszolt, akinek üzleteit szintén kifosztották. „Ez az én életem, Lola” – mondta, majd arra figyelmeztetett, hogy a vállalkozások szétverése emberek megélhetését veszélyezteti.

Mi indokolja, hogy tönkretegyék az emberek életét?

– kérdezte Whittakertől.

Az egyetemista saját családja anyagi helyzetével is érvelt. Azt állította, hogy tanárként dolgozó édesanyja olykor kekszet eszik ebédre, mert nem engedheti meg magának az iskolai menzát.

Egzotikus utazásai miatt is bírálják

A New York Post szerint Whittaker közösségi oldalán közzétett fotói újabb vitát váltottak ki. Az influenszer többek között Szicíliából, Görögországból, Malajziából, Egyiptomból és Ománból is osztott meg felvételeket.

French Left Wing Activist Mocks Shopkeepers Devastated by Violent Rioters & Looters “Your little shops, that’s real cute,” said left-wing activist Lola-Fleur Whittaker, defending rioters who destroyed livelihoods. She pleaded financial hardship for her family, yet social media users highlighted her travels across multiple countries and her paid French-teaching work. Easy to romanticise riots when you’re not the one losing your livelihood. — India First Post (@ifpost47) October 21, 2026

A fotók miatt többen is megkérdőjelezték, mennyire áll összhangban az egyetemista által említett anyagi nélkülözés az életmódjával.

Whittaker a Manchesteri Egyetemen diplomázott, jelenleg a párizsi Sciences Po hallgatója, emellett politikai influenszer. Korábban a radikális baloldali France Unbowed párt jelöltjeként is indult a francia fővárosban. A hétfői televíziós vitában a La Dépêche beszámolója szerint az aktuális zavargásokat az 1961 októberében algériai bevándorlók ellen végrehajtott párizsi rendőri fellépéssel is összefüggésbe hozta. A New York Postnak nem sikerült azonnal elérnie, hogy reagáljon a történtekre.