A zavargások károsultjain gúnyolódott, miközben egzotikus helyeken nyaralt a francia egyetemista

Botrányt kavart Lola-Fleur Whittaker, miután egy televíziós vitában lekicsinylően beszélt a zavargásokban üzleteiket elveszítő vállalkozókról. A baloldali influenszer családja anyagi nehézségeiről beszélt, közösségi oldalán azonban több egzotikus úti célról is megosztott fotókat.
A kifosztott boltosokon gúnyolódott az egyetemista
Lola-Fleur Whittaker, a párizsi Sciences Po egyetem hallgatója hétfőn a La Grande Confrontation című televíziós műsorban vitázott a hétvégi zavargásokról. A New York Post beszámolója szerint az egyetemista a randalírozók védelmében szólalt fel, és a felelősségről folyó vita során gúnyosan odavetette:
A ti kis boltjaitok, ez igazán aranyos.
A megjegyzésre a műsorban Khemima Sheilha pékséglánc-tulajdonos válaszolt, akinek üzleteit szintén kifosztották. „Ez az én életem, Lola” – mondta, majd arra figyelmeztetett, hogy a vállalkozások szétverése emberek megélhetését veszélyezteti.
Mi indokolja, hogy tönkretegyék az emberek életét?
– kérdezte Whittakertől.
Az egyetemista saját családja anyagi helyzetével is érvelt. Azt állította, hogy tanárként dolgozó édesanyja olykor kekszet eszik ebédre, mert nem engedheti meg magának az iskolai menzát.
Egzotikus utazásai miatt is bírálják
A New York Post szerint Whittaker közösségi oldalán közzétett fotói újabb vitát váltottak ki. Az influenszer többek között Szicíliából, Görögországból, Malajziából, Egyiptomból és Ománból is osztott meg felvételeket.
A fotók miatt többen is megkérdőjelezték, mennyire áll összhangban az egyetemista által említett anyagi nélkülözés az életmódjával.
Whittaker a Manchesteri Egyetemen diplomázott, jelenleg a párizsi Sciences Po hallgatója, emellett politikai influenszer. Korábban a radikális baloldali France Unbowed párt jelöltjeként is indult a francia fővárosban. A hétfői televíziós vitában a La Dépêche beszámolója szerint az aktuális zavargásokat az 1961 októberében algériai bevándorlók ellen végrehajtott párizsi rendőri fellépéssel is összefüggésbe hozta. A New York Postnak nem sikerült azonnal elérnie, hogy reagáljon a történtekre.
A zavargások miatt több francia városban kijárási tilalmat rendeltek el
A hétvégi zavargások során több mint 2500 embert vettek őrizetbe. Az erőszakos csoportok üzleteket fosztogattak, luxusüzleteket dúltak fel, és történelmi műemlékeket gyújtottak fel. Franciaország több városában kijárási tilalmat vezettek be. Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden arról beszélt, hogy az intézkedések hozzájárultak az éjszakai rend fenntartásához.
A francia kormány a hadsereg utcai bevetését is tervezi a hétvégére meghirdetett újabb tüntetések előtt. A demonstrációk egybeesnek a New Orleans Saints és a Pittsburgh Steelers Párizsban rendezendő NFL-mérkőzésével.