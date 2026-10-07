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kilimandzsáró

Zebrával ütközött egy repülő, 30 ember került veszélybe

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Egy felszálló repülő elütött egy zebrát, majd a személyzetnek a futómű meghibásodása miatt kellett új repülőteret választania.
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kilimandzsárórepülőtérnemzeti park

Kényszerleszállást hajtott végre egy szafaritúrákon használt kisrepülőgép a Kilimandzsáró nemzetközi repülőterén, miután felszállás közben elütött egy zebrát a Serengeti Nemzeti Parkban. A gépen 26 utas és négyfős személyzet tartózkodott, senki sem sérült meg – írja a Heute

zebra
Zebra került egy szafarijáratot teljesítő kisgép útjába a Serengetiben
Fotó: AFP

A zebra nem élte túl az ütközést

A légi jármű a Seronera repülőtérről emelkedett a magasba, amikor a személyzet röviddel később futóműproblémát észlelt. A pilóták a közeli Kilimandzsáró nemzetközi repülőteret választották, ahol végül biztonságosan földet értek.

Az állat a balesetben elpusztult. Egyelőre nem tisztázott, hogy a zebrával történt ütközés okozta-e a futómű meghibásodását. 

A tanzániai légügyi hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.

A baleset miatt vasárnap átmenetileg szünetelt a forgalom a Kilimandzsáró nemzetközi repülőtéren. A Serengeti szívében fekvő Seronera repülőtéren ugyanakkor nem ritkák a vadállatokkal való találkozások, mivel a kifutópálya közvetlenül a nemzeti park területén húzódik.

 

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