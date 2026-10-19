Zombik lepték el Mexikóváros utcáit – hátborzongató fotók készültek

Több ezer, zombinak és horrorfilmek szereplőinek öltözött ember vett részt vasárnap, október 18-án a mexikóvárosi zombifelvonuláson. A résztvevők különleges jelmezekben, élethű sérüléseket és rémisztő arcokat megjelenítő sminkekben vonultak végig a főváros történelmi központján, miközben a járókelők és az érdeklődők figyelték őket.
A különleges felvonulás leglátványosabb pillanatait galériánkban mutatjuk meg.
A Zombie Walk elnevezésű rendezvényt idén 19. alkalommal tartották meg. A felvonulás a Forradalom emlékműve közeléből indult, majd a város főtere, a Zócalo felé haladt.
A zombifelvonulás jótékonysági célt is szolgált
Az ingyenesen látogatható esemény nemcsak a látványos jelmezekről szólt, hanem jótékonysági kezdeményezéshez is kapcsolódott. A szervezők arra biztatták a résztvevőket, hogy lehetőség szerint tartós élelmiszerekkel támogassák a rászoruló családokat.