Zombik lepték el Mexikóváros utcáit – hátborzongató fotók készültek

A Zombie Walk elnevezésű rendezvényt idén 19. alkalommal tartották meg. A felvonulás a Forradalom emlékműve közeléből indult, majd a város főtere, a Zócalo felé haladt.

A zombifelvonulás jótékonysági célt is szolgált

Az ingyenesen látogatható esemény nemcsak a látványos jelmezekről szólt, hanem jótékonysági kezdeményezéshez is kapcsolódott. A szervezők arra biztatták a résztvevőket, hogy lehetőség szerint tartós élelmiszerekkel támogassák a rászoruló családokat.