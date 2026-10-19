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zombifelvonulás

Zombik lepték el Mexikóváros utcáit – hátborzongató fotók készültek

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Különleges jelmezekbe öltözött emberek ezrei vonultak végig vasárnap Mexikóváros történelmi belvárosán. A zombifelvonulás résztvevői látványos sminkekkel és horrorfilmekből ismert karaktereket megidéző öltözékekkel lepték el az utcákat. Az évente megrendezett eseménynek ezúttal jótékonysági célja is volt.
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zombifelvonuláshorrorMexikóváros

Több ezer, zombinak és horrorfilmek szereplőinek öltözött ember vett részt vasárnap, október 18-án a mexikóvárosi zombifelvonuláson. A résztvevők különleges jelmezekben, élethű sérüléseket és rémisztő arcokat megjelenítő sminkekben vonultak végig a főváros történelmi központján, miközben a járókelők és az érdeklődők figyelték őket.

A mexikóvárosi zombifelvonulást idén 19. alkalommal rendezték meg
A mexikóvárosi Zombisétát idén 19. alkalommal rendezték meg
Fotó: Northfoto

A különleges felvonulás leglátványosabb pillanatait galériánkban mutatjuk meg.

World News - October 18, 2026
World News - October 18, 2026
World News - October 18, 2026
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
World News - October 18, 2026
World News - October 18, 2026
World News - October 18, 2026
World News - October 18, 2026
World News - October 18, 2026
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
World News - October 18, 2026
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
World News - October 18, 2026
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
World News - October 18, 2026
World News - October 18, 2026
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
World News - October 18, 2026
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
World News - October 18, 2026
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
World News - October 18, 2026
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
Zombie Walk Takes Place In Mexico City.
Galéria: Zombisétáltatás Mexikóvárosban
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2026. október 18., Mexikóváros, Mexikó: Több ezer zombinak és más szörnyetegnek öltözött ember vett részt a 19. Zombisétán, amely a Forradalmi Emlékműtől indult, Mexikóváros központján áthaladt, majd a Zócalóhoz érkezett. Zombisétára kerül sor Mexikóvárosban.

A Zombie Walk elnevezésű rendezvényt idén 19. alkalommal tartották meg. A felvonulás a Forradalom emlékműve közeléből indult, majd a város főtere, a Zócalo felé haladt.

A zombifelvonulás jótékonysági célt is szolgált

Az ingyenesen látogatható esemény nemcsak a látványos jelmezekről szólt, hanem jótékonysági kezdeményezéshez is kapcsolódott. A szervezők arra biztatták a résztvevőket, hogy lehetőség szerint tartós élelmiszerekkel támogassák a rászoruló családokat.

 

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