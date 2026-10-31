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zombinak öltözött

Zombinak öltözött férfi késelt egy kávézóban

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Két embert szúrt sérülésekkel szállítottak kórházba egy austini kávézóból, egyikük állapota kezdetben életveszélyes volt. A rendőrség szerint a támadással gyanúsított, zombinak öltözött férfi autóval menekült el, de később elfogták.
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zombinak öltözötttámadásrendőrség

A zombinak öltözött férfi szerda este állítólag két embert késelt meg a texasi Austin egyik kávézójában. A 20 éves Shankar Temple Grace ellen két rendbeli, halálos fegyverrel elkövetett súlyos testi sértés miatt emeltek vádat.

zombinak öltözött férfi
Megelevenedett a horror: zombinak öltözött férfi késelt egy kávézóban.
Fotó: Northfoto

Zombinak öltözött férfi késelt egy austini kávézóban

A rendőröket 20 óra 54 perc körül riasztották a Buzz Mill Coffee üzletéhez. A helyszínen két szúrt sérültet találtak, akiket kórházba szállítottak. Egyikük sérüléseit kezdetben életveszélyesnek minősítették, a rendőrség későbbi tájékoztatása szerint azonban már mindketten stabil állapotban vannak.

A szemtanúk elmondása alapján Grace zombisminket és jelmezt viselt az incidens idején. A rendőrség közlése szerint a férfi ezután egy kisteherautóval nagy sebességgel elhajtott, menekülés közben pedig nekiütközött egy üres Tesla Cybercabnek.

Korábban is rendbontást okozhatott a kávézóban

A kávézó vendégei azt állították a nyomozóknak, hogy a férfi már a szerda esti támadás előtt is okozott problémákat az üzletben. A hatóságok erről nem közöltek további részleteket.

A nyomozók jelenleg azt próbálják megállapítani, hogy Grace ismerte-e a két sérültet. A támadás pontos előzményeiről és lehetséges indítékáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.

 

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