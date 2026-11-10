Ebben a városban található a világ legnagyobb adventi naptára

Egy egész történelmi városháza változik óriási adventi kalendáriummá a németországi Gengenbachban. A Fekete-erdőben található festői településen minden este újabb meglepetés tárul fel, miközben a főtér ünnepi fényekbe öltözik, a környező utcák pedig karácsonyi mesevilággá változnak – olvasható a Heute oldalán.

Gengenbach városházája lesz a világ legnagyobb adventi naptára.

Fotó: PHILIPP VON DITFURTH / DPA/AFP

Minden este újabb adventi meglepetés

A gengenbachi városháza 24 ablaka idén is különleges szerepet kap az ünnepi időszakban. November 30-tól minden este 18 órakor újabb fény gyullad fel, mögötte pedig egy nagyméretű műalkotás jelenik meg. A különleges pillanatra várhatóan több százan gyűlnek majd össze a főtéren. A leleplezést zene, történetek és ünnepi színpadi műsor kíséri, így az esti program ezúttal is önálló látványosságnak ígérkezik.

Gengenbach (Alemania) https://t.co/dWYUnRJTTK — Rafa ♥️💛❤️ (@Rafael62216298) November 4, 2026

A 2026-os sorozat alkotásait Olaf Hajek illusztrátor jegyzi. A „Paradiese”, vagyis „Paradicsomok” című összeállítás színes, fantáziadús világokat tár a közönség elé.

Idén állványzat mögött rejtőzik a városháza

A hagyomány idén sem marad el, bár a történelmi épületet felújítják.

Az állványzat miatt a homlokzat eredeti méretű mását készítik el a szerkezet előtt, így az esti látványosság továbbra is a megszokott formában valósulhat meg.

A munkálatok tehát nem akadályozzák a napi programot.

A főtéren és környékén mintegy 60 árus kínálja portékáit. Kézműves díszek, ajándéktárgyak és ünnepi finomságok között lehet válogatni, miközben a forralt bor illata is megtölti a levegőt.

Sötétedés után válik igazán látványossá a környék: a kivilágított favázas épületek, a szűk sikátorok és a történelmi kapuk mesebeli környezetet teremtenek.

Ezeket az időpontokat érdemes megjegyezni

A gengenbachi karácsonyi vásár 2026. november 27. és december 23. között várja az érdeklődőket. Hétköznap 14 és 20 óra között, hétvégén pedig 11.30-tól 20 óráig lehet felkeresni.

Az első esti leleplezésre november 30-án 18 órakor kerül sor, majd december 23-ig minden nap újabb alkotás jelenik meg.

Aki nem érkezik időben a napi eseményre, annak sem kell lemondania a különleges látványról: a kivilágított képek 2027. január 6-ig megtekinthetők.