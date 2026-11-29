Agyhártyagyulladásban halt meg egy kétgyermekes édesapa, mindössze néhány nappal azután, hogy az orvosok úszófülnek vélt betegségére antibiotikumos fülcseppet írtak fel – számolt be róla a családja.

Agyhártyagyulladásban halt meg a 36 éves kétgyermekes apa

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Agyhártyagyulladásban halt meg a 36 éves kétgyermekes apa

A 36 éves fogorvosnál, Paran Nithiananthannál 2024. január végén influenzaszerű tünetek jelentkeztek, majd február 9-én fülfájdalomra kezdett panaszkodni. Két nappal később felkeresett egy sürgősségi ellátóközpontot, ahol külső hallójárat-gyulladást, közismert nevén úszófület diagnosztizáltak nála.

A férfi állapota azonban a kezelés ellenére egyre rosszabb lett. Felesége, Claire felhívta a brit egészségügyi szolgálat (NHS) 111-es egészségügyi tanácsadó vonalát, a mentők pedig két nap alatt kétszer is kivonultak a család yarmi otthonához. Bár az egyik alkalommal 40,2 Celsius-fokos lázat mértek nála, Paran továbbra is otthon maradt.

Másnap már erős fejfájás, fényérzékenység, nyakfájdalom és hányás kínozta. Egy háziorvossal történt egyeztetést követően szájon át szedhető antibiotikumot írtak fel neki a feltételezett fülfertőzés kezelésére, ám ezúttal sem került kórházba. Még aznap este Claire ismét mentőt hívott. Mire a harmadik mentőegység megérkezett, Paran már beszélni sem tudott. Azonnal kórházba szállították, ahol az intenzív osztályra került, és agyhártyagyulladást diagnosztizáltak nála.

Az orvosok minden erőfeszítése ellenére a kétgyermekes édesapa 2024. február 18-án, négy nappal a kórházba kerülése után meghalt.

A család orvosi műhibákra szakosodott ügyvédek segítségét kérte, hogy választ kapjon a haláleset körülményeivel kapcsolatos kérdéseire.

Paran szeretett férj, édesapa, fiú és testvér volt, akinek elvesztése mélyen megrázta a családját. Érthető módon továbbra is számos kérdés foglalkoztatja őket azzal kapcsolatban, hogy mi történt a Paran halálát megelőző napokban, és hogy lehetett volna-e többet tenni érte

– nyilatkozta Lauren Webb, a családot képviselő ügyvéd.

Paran 13 éven át dolgozott fogorvosként a Stockton-on-Tees-i Alpha Dental Care Fairfield rendelőben, és halála előtt gyökérkezelésre specializálódott mesterképzésen vett részt. A férfi 39 éves özvegye, Claire a nyilvánosság előtt is beszélt a családot ért tragédiáról.

Paran igazi kincs volt. Rendkívül kedves, aranyszívű ember, aki bárkiért bármit megtett volna

– idézte a Mirror.