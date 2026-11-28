Ennyi pénzért ma már egy automatából is nehéz bármit venni, egy amerikai férfi viszont mindössze 40 forintnyi összegért foglalt szállást Bangkokban. A 27 éves Seth Petersen ugyanis mindössze 12 amerikai centet fizetett az Airbnb-ért. A helyszínen aztán kiderült, hogy az olcsó ajánlatnak van egy apró szépséghibája: egy garázs kemény padlóján kellett aludnia két idegen mellett – derül ki a What's The Jam cikkéből.

Aligha találni ennél olcsóbb Airbnb-t: egy amerikai férfi mindössze 12 centért, vagyis körülbelül 40 forintért foglalt szállást Bangkokban.

Fotó: TikTok

Még sampont is kapott a 40 forintos ajánlathoz

A Minnesota állambeli Rochesterből származó Seth Petersen éppen hátizsákos világ körüli úton volt, amikor rábukkant a hihetetlen ajánlatra. A 0,12 dolláros ár láttán úgy döntött, tesz egy próbát, és lefoglalta a helyet.

Nem kellett sokáig várnia a meglepetésre.

A házigazda, akit Seth csak Bossként említett, megmutatta neki, hol töltheti az éjszakát.

Nem egy kényelmes ágy vagy egy takaros szoba várta, hanem egy garázs padlója, két másik vendég mellett.

A fürdőszoba is tartogatott némi meglepetést.

A vécét egy hordozható toalett helyettesítette, zuhanyzó pedig nem igazán volt – Boss inkább azt mutatta meg, hogyan lehet esőben tisztálkodni.

A körülményekhez képest Seth kifejezetten elégedett volt. Kapott ágyneműt, sampont és balzsamot is, a házigazda pedig végig segítőkészen állt hozzá.

Az Airbnb megdöbbentően jó volt ahhoz képest, hogy mindössze 12 centbe került

– mesélte.

Seth később külön is tisztázta, hogy az összeg nem valamilyen elírás miatt volt ilyen alacsony.

Az ár nem tévedés volt. Ez egy teljesen valódi hely, ahol meg lehet szállni Thaiföldön

– mondta.

Annyian ki akarták próbálni, hogy le kellett állítani a foglalásokat

Persze a kényelem terén akadtak hiányosságok. A legnagyobb gondot az jelentette, hogy idegenek mellett kellett aludnia a kemény padlón.

„Kissé kényelmetlen volt” – ismerte el.

Ennek ellenére egyáltalán nem bánta meg a döntését.

Abszolút megérte az árát. Már önmagában a sampon többe került, mint az Airbnb

– viccelődött.

A különleges élményről Seth videót is készített, amely hamar bejárta az internetet. A felvételt már több mint 2,5 millió alkalommal nézték meg, a kommentelők pedig nem győzték méltatni a hihetetlen ár-érték arányt.