Ennyi pénzért ma már egy automatából is nehéz bármit venni, egy amerikai férfi viszont mindössze 40 forintnyi összegért foglalt szállást Bangkokban. A 27 éves Seth Petersen ugyanis mindössze 12 amerikai centet fizetett az Airbnb-ért. A helyszínen aztán kiderült, hogy az olcsó ajánlatnak van egy apró szépséghibája: egy garázs kemény padlóján kellett aludnia két idegen mellett – derül ki a What's The Jam cikkéből.
Még sampont is kapott a 40 forintos ajánlathoz
A Minnesota állambeli Rochesterből származó Seth Petersen éppen hátizsákos világ körüli úton volt, amikor rábukkant a hihetetlen ajánlatra. A 0,12 dolláros ár láttán úgy döntött, tesz egy próbát, és lefoglalta a helyet.
Nem kellett sokáig várnia a meglepetésre.
A házigazda, akit Seth csak Bossként említett, megmutatta neki, hol töltheti az éjszakát.
Nem egy kényelmes ágy vagy egy takaros szoba várta, hanem egy garázs padlója, két másik vendég mellett.
A fürdőszoba is tartogatott némi meglepetést.
A vécét egy hordozható toalett helyettesítette, zuhanyzó pedig nem igazán volt – Boss inkább azt mutatta meg, hogyan lehet esőben tisztálkodni.
A körülményekhez képest Seth kifejezetten elégedett volt. Kapott ágyneműt, sampont és balzsamot is, a házigazda pedig végig segítőkészen állt hozzá.
Az Airbnb megdöbbentően jó volt ahhoz képest, hogy mindössze 12 centbe került
– mesélte.
Seth később külön is tisztázta, hogy az összeg nem valamilyen elírás miatt volt ilyen alacsony.
Az ár nem tévedés volt. Ez egy teljesen valódi hely, ahol meg lehet szállni Thaiföldön
– mondta.
Annyian ki akarták próbálni, hogy le kellett állítani a foglalásokat
Persze a kényelem terén akadtak hiányosságok. A legnagyobb gondot az jelentette, hogy idegenek mellett kellett aludnia a kemény padlón.
„Kissé kényelmetlen volt” – ismerte el.
Ennek ellenére egyáltalán nem bánta meg a döntését.
Abszolút megérte az árát. Már önmagában a sampon többe került, mint az Airbnb
– viccelődött.
A különleges élményről Seth videót is készített, amely hamar bejárta az internetet. A felvételt már több mint 2,5 millió alkalommal nézték meg, a kommentelők pedig nem győzték méltatni a hihetetlen ár-érték arányt.
„A vendéglátás 12 centért hihetetlen” – írta az egyik hozzászóló.
Más szerint ennyi pénzért ez „nagyszerű üzlet”, egy harmadik pedig úgy fogalmazott: a felszereltség ugyan szerény, de az ügyfélszolgálat „a garázs tetejéig ér”.
A történet a házigazdának is jól jött.
Olyan sokan érdeklődtek a lehetőség iránt, hogy Boss egy időre kénytelen volt szüneteltetni a foglalásokat.
Seth pedig alighanem egy életre megtanulta: ha Bangkokban 12 centért kínálnak egy Airbnb-t, nem árt előre utánanézni, pontosan mit kap az ember a pénzéért.