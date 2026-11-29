Több ezer ember vonult vasárnap az utcákra Albánia fővárosában, Tiranában, és kövekkel, valamint petárdákkal dobálta a rendőröket. A tömeg Edi Rama miniszterelnök távozását követelte. A rendfenntartók könnygázzal, vízágyúval és gumilövedékekkel próbálták megfékezni a demonstrálókat – adta hírül a Reuters.

Forr a levegő Albániában: rendőrökre támadtak Tiranában, egyre nagyobb bajban Edi Rama kormánya. Fotó: unsplash.com

A főként diákok részvételével zajló kormányellenes megmozdulások második napja tartottak.

Az elégedetlenséget elsősorban a korrupciós vádak, a kevés munkalehetőség és az oktatás alacsony színvonala váltotta ki.

A tiltakozások október közepén kezdődtek Tiranában, majd az ország más részeire is átterjedtek.

Több tucatnyian megsérültek

Az elmúlt hetekben több alkalommal is erőszakossá váltak az utcai akciók:

kormányzati épületeket és bankokat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be, a rendőröket pedig felszedett térkövekkel dobálták meg.

Szombaton ismét kiéleződött a helyzet. A maszkot viselő résztvevők kövekkel támadtak egy kormányzati épületre, majd megpróbáltak eljutni Rama irodájához, de a rendőrök útjukat állták.

Az egészségügyi hatóságok szerint vasárnap 12 ember sérült meg. Egy nappal korábban több mint 60 sérültről számoltak be, közülük sokan gumilövedék miatt.

A kormány visszautasítja a korrupcióval kapcsolatos vádakat, és tárgyalásokat sürget. Az indulatok csillapítására egyebek mellett olcsóbb üzemanyagot és nagyobb támogatást ígért a rászoruló családoknak.

Egy luxusberuházás miatt is tiltakoznak

A mostani összecsapásokat hónapokon át tartó, többnyire békés nyári demonstrációk előzték meg.

Akkor egy tengerparti luxusüdülő építése ellen tiltakoztak, amely mögött Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner is áll.

A beruházás komoly politikai próbatétel Rama számára, aki 2013 óta vezeti Albániát, és tavaly negyedszer is megnyerte a választást. A kormányfő szerint a fejlesztés jogszerű, és a környék természeti értékeit is megőrzik.

Albánia megítélését az elmúlt években több korrupciós botrány is rontotta.

Elemzők szerint az ország a kábítószer- és fegyverkereskedelemből származó pénzek tisztára mosásának egyik fontos balkáni központja.

Rama azt állítja, hogy kabinetje minden eddiginél keményebben lép fel a korrupció ellen. Albánia közben az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó balkáni országok élmezőnyében halad, és 2030-ra szeretné elérni a tagságot.